So plant Schalke 04 für das Traditionsmasters

Gelsenkirchen Das Trainergespann Abramczik/Schacht setzt beim Spektakel in Mülheim auf einen Europapokalsieger und einen Vize-Europameister.

Olaf Thon, Schalker Vereinsikone und Organisator der Schalker Traditionself, sagt vor dem mit Spannung erwarteten Traditionsmasters am Samstag in der Westenergie Sporthalle Mülheim nur einen Satz: „Wir sind Titelverteidiger.“ Die Königsblauen holten im vergangenen Jahr den Pokal und wollen ihn dieses Mal erneut mit nach Gelsenkirchen nehmen. Dafür haben die Schalker einen Kader zusammengestellt, der es in sich hat. Im Tor steht ein Europapokalsieger und mehrfacher Deutscher Meister, im Feld läuft ein Vize-Europameister von 2008 auf.

Mission Titelverteidigung: Schalke-Ikone Olaf Thon. Foto: RS / rs

Olli Reck steht im S04-Kasten

Mit Torwart Oliver Reck setzen die Königsblauen auf langjährige Bundesliga-Erfahrung. Mit Werder Bremen wurde Reck nicht nur Europapokalsieger, sondern 1988 und 1993 auch Deutscher Meister. Mit Schalke holte der Keeper 2001 und 2002 den DFB-Pokal. Der 27-fache Nationalspieler Heiko Westermann wurde mit Deutschland 2008 Zweiter bei der Europameisterschaft und in der Saison 2016/2017 Vize-Europa League-Sieger.

Der ehemalige S04-Profi Heiko Westermann (r.) läuft beim Traditionsmasters für die Königsblauen auf. Foto: Martin Möller / WAZ FotoPool

Schalke trifft auf RWE, die Mülheim All-Stars und den WSV

Europameister Bernard Dietz hat Schalke 04 beim 17. NRW-Traditionsmasters, das am Samstag um 12.30 Uhr beginnt, in die Gruppe A gelost. Dort kommt es schon früh zur Final-Neuauflage des Vorjahres zwischen dem S04 und Rot-Weiss Essen. Weitere Schalker Gruppengegner sind die Mülheim All-Stars und der Wuppertaler SV. In Gruppe B treffen der VfL Bochum, der MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen und die SG Wattenscheid 09 aufeinander. Auch die WAZ ist mit am Ball, wir übertragen alle Spiele am Sonntag ab 12 Uhr im Livestream (alle Infos dazu lesen Sie hier). Den Livestream zum Turnier finden Sie hier: waz.de/tradition2024

Abramczik/Schacht als Trainergespann

Schalke-Legende Rüdiger Abramczik wird sich zusammen mit seinem Trainerkollegen Didi Schacht einige Kniffe für das Traditionsmasters einfallen lassen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Trainer der Schalker Traditionself sind der frühere Flankengott Rüdiger Abramczik und der ehemalige Kapitän der Bundesliga-Aufstiegsmannschsaft Dietmar Schacht. Im Schalker Team stehen die Torhüter Oliver Reck und Christof Osigus. Als Feldspieler laufen Heiko Westermann, Simon Talarek, Andre Wiwerink, Sven Laumann, Michael Ohnesorge, Kamil Waldoch, Benjamin Wingerter, Markus Kaya, René Lewejohann und Cihan Yilmaz auf.

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer