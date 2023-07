Norbert Elgert, Schalkes U19-Cheftrainer, sah von den Ergebnissen her eine durchwachsene Gruppenphase seiner Jungs in Schwäbisch Hall. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Knappenschmiede So lief es für Schalkes U19 beim Turnier in Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall. Der hochkarätig besetzte Sparkassen-Bundesliga-Cup ging in sein 20. Jubiläumsjahr. Gegen die Königsblauen traf der Sohn eines Ex-S04-Knipsers.

Die U19 des FC Schalke 04 musste sich bei der Jubiläumsausgabe des 20. Sparkassen-Bundesliga-Cups in Schwäbisch Hall mit Platz fünf begnügen. Die Königsblauen, die im Vorjahr noch in einem dramatischen Endspiel hauchdünn mit 6:7 nach Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart knapp am Gesamtsieg vorbeigeschrammt waren, beendeten ihre Gruppe 1 mit insgesamt vier Punkten.

Schalke unterliegt Vorjahres-Sieger Stuttgart

Gegen den VfB Stuttgart zog das Team von Kult-Coach Norbert Elgert im Gruppenduell knapp mit 0:1 den Kürzeren. Den entscheidenden Treffer erzielte Karlo Kuranyi, Sohn des früheren Schalker Bundesliga-Torjägers Kevin Kuranyi, mit einem Flachschuss ins linke Eck.

Gegen die U19 von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC kamen die Schalker zu einem 1:1-Unentschieden. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite brachte Julius Gottschalk die Hauptstädter zunächst in Front (17.), aber der aus Leverkusen geholte Neuzugang Zaid Amoussou besorgte nach 46 Minuten mit einem Schuss, den der gegnerische Torwart nicht mehr entscheidend abwehren konnte, den Ausgleich für Schalke 04.

Bruno Numbisie trifft für Schalke zum Sieg

Im letzten Gruppenspiel setzten sich die Elgert-Schützlinge gegen Lokalmatador Sportfreunde Schwäbisch Hall, der in der A-Junioren-Verbandsstaffel Württemberg beheimatet ist, 1:0 durch. Das goldene Tor erzielte Defensiv-Talent Bruno Numbisie, den die Schalker in diesem Sommer von Borussia Dortmund ans Berger Feld geholt haben.

Im Spiel um Platz fünf setzten sich die Schalker U19 dann mit einem 3:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt durch. Turniersieger wurde dieses Mal Hertha BSC. Die Spree-Kicker holten sich den Sparkassen-Cup im Optima-Sportpark durch einen 1:0-Sieg über Vorjahressieger VfB Stuttgart.

