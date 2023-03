So helfen die Gelsenkirchener Footballer der Schalke-Ikone

Gelsenkirchen. Die Devils verbinden ihre Generalprobe für den Saisonstart mit einer besonderen Aktion: Die Spiel-Einnahmen fließen in die Asamoah-Stiftung.

Die Fans des American Football-Verbandsligisten Gelsenkirchen Devils werden am Samstag (16 Uhr, Fischerstraße) bei der Meisterschafts-Generalprobe gegen Lüdenscheid Lightning etwas relativ Ungewohntes erleben. Johannes Werner, eigentlich als Quarterback das Gehirn der Devils, kann verletzungsbedingt keine Spielzüge einfädeln, wird aber in anderer Rolle sein Football-Know-How einbringen.

Devils-Quarterback Werner als Stadionsprecher

„Ich mache den Stadionsprecher“, sagt Werner im Gespräch mit der WAZ. Bei Jugendspielen hat der Quarterback, der auch im Devils-Vorstand die Geschicke des Vereins mitbestimmt, auch schon einige Male das Stadionmikro in der Hand gehalten.

Quarterback Johannes Werner tauscht den Football am Wochenende mit dem Stadionmikro. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Der Devils-Routinier hat sich erst vor wenigen Tagen im St. Anna-Hospital in Wanne-Eickel einer Bandscheiben-Operation unterzogen. „Vorgestern sind mir die Fäden gezogen worden. Vorher hatte ich die Schmerzen meines Lebens, mittlerweile fühle ich mich wieder topfit. Ich muss zwar noch einige Wochen einen Gürtel zur Stabilisation tragen, kann aber schon einige Übungen machen“, berichtet Werner.

Werner holt sich zweite Meinung ein

Die erste Prognose, die seine behandelnden Ärzte im St. Anna-Hospital stellten, klang wenig vielversprechend. „Da hieß es, dass ich mir das Football-Jahr abschminken kann. Ich habe mir dann eine zweite Meinung eingeholt. Und die klingt deutlich besser. Da heißt es, dass ich im Mai wieder eingreifen kann. Somit würde ich wohl nur wenig Spiele verpassen.“

Gelsenkirchen Devils starten am 22. April in die Saison

Am 22. April starten die Gelsenkirchen Devils mit dem Heimspiel gegen Wesseling Blackvenom in die Spielzeit, am 29. April geht es auswärts bei den Kevelaer Kings weiter. Am 13. Mai will Werner, sofern die Genesung weiterhin problemlos verläuft, zuhause gegen die Schiefbahn Riders wieder seine Football-Ausrüstung anziehen. Damit wäre er rechtzeitig zum spannenden Derby bei den Herne Black Barons (4. Juni) wieder im Wettkampf-Rhythmus.

Wie weit sind die Gelsenkirchen Devils wenige Wochen vor dem Saisonstart? Das Spiel gegen Lüdenscheid wird Aufschlüsse liefern. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die neuformierten Devils, die im Gegensatz zum Vorjahr von einem kompletten Umbruch verschont geblieben sind, nutzen das Benefizspiel am Samstag gegen Landesligist Lüdenscheid Lightning als Generalprobe. Die kompletten Einnahmen der Partie, zu der rund 1000 Zuschauer erwartet werden, kommen der Stiftung von Schalke 04-Ikone Gerald Asamoah zugute.

Die Gerald Asamoah-Stiftung darf sich über eine Summer von den Gelsenkirchener Footballern freuen. Foto: Gelsenkirchen Devils

Die Stiftung setzt sich für herzkranke Kinder und für die Finanzierung von lebensnotwendigen Operationen ein. Johannes Werner: „Es ist wichtig, dass wir durch unseren Spieltagseinnahmen ein wenig Hilfestellung leisten können. Wir haben schon einmal mit der Gerald Asamoah-Stiftung zusammengearbeitet und wollten das jetzt noch einmal machen.“

Cheerleader aus Recklinghausen bietet Akrobatik

Der Eintritt zum Spiel gegen Lüdenscheid Lightning kostet 6€. Studenten, Menschen mit Beeinträchtigung und Rentner zahlen 3€. Für Personen unter 16 Jahren ist der Eintritt frei. Beim Football-Spiel gibt es ein buntes Rahmenprogramm. In der Halbzeitshow werden die ETG-Cheerleader aus Recklinghausen ihr akrobatisches Können unter Beweis stellen. Kulinarisch bleiben zwischen Currywurst, Devils-Burgern, Kuchen und Waffeln ebenfalls keine Wünsche offen.

Gelsenkirchen Devils: Kein Druck, Erster werden zu müssen

Wohin geht die Reise bei den Gelsenkirchen Devils, die das vergangene Spieljahr als guter Tabellenzweiter abgeschlossen haben, in der Saison 2023/2024? Johannes Werner muss bei der Frage nicht lange überlegen. „Wir gehen nicht mit dem Druck in die Saison, unbedingt Erster werden zu müssen. Natürlich will ich immer gewinnen, wenn ich mit meinem Team auflaufe, aber wir müssen das Ganze realistisch sehen“, sagt der Quarterback und richtet den Blick auf das Talent-Reservoir: „Hier wollen wir den Hebel ansetzen und die Jugend noch mehr fördern, damit wir langfristig davon bei den Senioren profitieren.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer