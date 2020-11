So ergeht es dem Schalke-Trio beim 4:1-Erfolg Marokkos

Casablanca. Während Schalkes Harit beim 4:1 Marokkos gegen die Zentralafrikanische Republik eingewechselt wird, sind Boujellab und Mendyl nur Zuschauer.

Hakim Ziyech, das offensive Mittelfeld-Ass des FC Chelsea, war der herausragende Akteur der Fußball-Nationalmannschaft Marokkos, die ihr Heimspiel in der Qualifikation zum Afrika-Cup am Freitagabend mit 4:1 (3:1) gegen die Zentralafrikanische Republik gewann. Dabei spielte das Trio des FC Schalke 04 keine Rolle.

Schon nach zehn Minuten setzte sich Mannschaft von Trainer Vahid Halilhodžić das erste Ausrufezeichen: Achraf Hakimi von Inter Mailand traf in Casablanca zum 1:0 für die Marokkaner, die sich zwar den Ausgleich fingen, dann aber dank Hakim Ziyech die Weichen schon vor der Pause auf Sieg stellten. Zunächst traf der 27-jährige Chelsea-Mann, dessen Wert transfermarkt.de auf 40 Millionen Euro beziffert, in der 31. Minute per Elfmeter zum 2:1, ehe er zwei Minuten später zur 3:1-Führung verwandelte.

Schalkes Amine Harit kommt für den zweimaligen Torschützen Hakim Ziyech

Nach der Pause ließ es in Marokko insofern ruhiger angehen, als es der Zentralafrikanischen Republik mehr und mehr Ballbesitz überließ. Das 4:1 gelang dem Halilhodžić-Team dennoch. Der eingewechselte Zakaria Aboukhlal von AZ Alkmaar traf in der 64. Minute. Apropos: Eingewechselt wurde auch ein Schalker. Amine Harit kam in der 72. Minute für den zweimaligen Torschützen Hakim Ziyech, während Nassim Boujellab und Hamza Mendyl von ihrem Trainer Vahid Halilhodžić überhaupt nicht berücksichtigt wurden.

Nach diesem Sieg am dritten Spieltag hat Marokko in der Gruppe E der Afrika-Cup-Qualifikation die Tabellenführung übernommen und liegt mit sieben Punkten vor Mauretanien (fünf), der Zentralafrikanischen Republik (drei) und Burundi, das einen Zähler hat. Das Rückspiel gegen die Zentralafrikanische Republik bestreiten die Marokkaner am kommenden Dienstag (17. November, 14 Uhr) in der kamerunischen Millionenstadt Duala. (AHa)