Schwimmen SG Gelsenkirchen vor Power-Wochenende in Bergkamen

Münster. Beim Wettkampf in Münster buchten Marius Schimnatkowski & Co. elf Tickets für die NRW-Kurzbahnmeisterschaften im November.

Der erste Wettkampf nach der Sommerpause war für die Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Gelsenkirchen als Leistungsüberprüfung ein Erfolg. Das SG-Team gewann beim Wettkampf in Münster die Mannschaftswertung und holte sich bei den Elimination-Rennen sieben von acht möglichen Siegen. „In einem Rennen sind wir noch Zweiter geworden. Viel mehr ging wirklich nicht“, fasste Cheftrainer Michael Seeger zusammen.

Starke Konkurrenz fehlte in Münster

Allerdings war der Münster-Wettkampf längst nicht so stark frequentiert wie in den Vorjahren. „Es gab 850 Meldungen, die Hälfte davon war vom ausrichtenden Verein SGS Münster. Wegen der geringen Teilnehmerzahl waren die Pausen sehr kurz. Die Aktiven kamen aus dem Wasser raus, sind einmal kurz zur Besprechung zum Trainer gekommen und standen danach sofort wieder auf dem Startblock. Wir wollten diesen Wettkampf einfach machen, um zu sehen, wo wir stehen“, betont Seeger, der allerdings einräumen musste, dass der ganz große Spannungsfaktor wegen der fehlenden starken Konkurrenz nicht aufkam: „Bei zwei Staffeln haben wir teilweise mit 50 Metern Vorsprung gewonnen. Da kommen dann auch keine Topzeiten zustande.“

Volles Programm am Wochenende: SG Gelsenkirchen-Schwimmer Marius Schimnatkowski. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

SG Gelsenkirchen: 34 Qualizeiten geschafft

Dafür schaffte die SG Gelsenkirchen 34 Qualifikationszeiten für die NRW-Kurzbahnmeisterschaften im November. Lisa Düker, Isabella Arne, Lorena und Laeticia Lissok, Angelina Stock, Victoria Katharina Dolle, Elias Kruck, Simon Hagin, Patrick Arne, Marius Schimnatkowski und Leon Volkmann buchten allesamt ihr Ticket für die NRW-Kurzbahnmeisterschaften.

Um vier Sekunden verbessert: Laeticia Lissok von der SG Gelsenkirchen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Laeticia Lissok, die über 200m Rücken in 2:32 min anschlug, verbesserte ihre Bestzeit um starke vier Sekunden. Auch Simon Hagin (2:16 min über 200m Schmetterling) sowie Angelina Stock (2,34 min über 200m Schmetterling) konnten sich deutlich steigern. Michael Seeger: „Das waren richtig gute Zeiten.“ Am kommenden Wochenende geht es für die SG Gelsenkirchen beim Wettkampf in Bergkamen weiter.

Rastoder hat bei der SG Gelsenkirchen aufgehört

Dort wird sich das Bild gegenüber Münster komplett ändern: Anstatt zwei kurzer Tage mit überschaubarem Teilnehmerfeld wartet ein Power-Wochenende. Michael Seeger: „In Bergkamen gibt es 800 Meldungen mehr als sonst. Wir werden am Samstag und Sonntag jeweils zwölf Stunden in der Halle sein.“Emir Rastoder muss sich über den bevorstehenden anstrengenden Wettkampf keine Gedanken machen. Das Talent ist nicht mehr im A-Kader der SG Gelsenkirchen dabei. „Er hat mit dem Schwimmen aufgehört. Aber vielleicht überlegt Emir es sich ja noch einmal“, sagt Michael Seeger. Felicia Reinecke, Angelina Stock und Annika Kassner sind aus dem B-Kader in den A-Kader aufgerückt.

