SG Gelsenkirchen: Tscherner verabschiedet sich mit Rekord

Nico Tscherner schwamm für die SG Gelsenkirchen im Jahr 2016 auch schon in der 2. Bundesliga. Foto : Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Nico Tscherner absolvierte in Warendorf seinen letzten Wettkampf für die Gelsenkirchener. Trainer Michael Seeger sagt, warum der 25-Jährige geht.

Nico Tscherner verabschiedete sich von der SG Gelsenkirchen mit einer Bestmarke. Bei seinem letzten Schwimm-Wettkampf für die SG stellte der 25-Jährige in der 4x100m-Freistil-Staffel zusammen mit Marius Schimnatkowski, Leon Volkmann und Simon Hagin in Warendorf einen Veranstaltungs-Rekord auf. Die Staffel siegte in starken 3:43,58 Minuten.

Tscherner wechselt nach Niedersachsen

„Die Jungs sind richtig gut geschwommen“, freute sich Cheftrainer Michael Seeger, der krankheitsbedingt nicht mit vor Ort sein konnte und stattdessen von Trainerkollegin Eva Dolle sowie Sportwartin Yvonne Abrahams vertreten wurde. Der bei VW in Wolfsburg arbeitende Nico Tscherner, der mit den Gelsenkirchenern über Ostern noch im Trainingslager auf Kreta war, schwimmt ab sofort für die SSG Braunschweig.

Seeger: „Nico will unbedingt bei den Norddeutschen Meisterschaften schwimmen. Dafür muss er für einen Verein in Norddeutschland starten. Bei unserem Wettkampf in Warendorf hat Nico die nötigen Qualizeiten erreicht.“

Nach Susanna Schumann, die es beruflich nach Hessen verschlagen hat und die nun für Eschborn an den Start geht, kehrt auch Nico Tscherner der SG Gelsenkirchen den Rücken. Foto: SG Gelsenkirchen

Elf Talente der SG schaffen die Qualifikation

Bei der SG Gelsenkirchen schafften insgesamt elf Talente die Qualifikation für die NRW-Meisterschaften am 6./7. Mai in Dortmund. Mit dabei sind Patrick Arne, Laeticia und Lorena Lissok, Anja und Lisa Düker, Angelina Stock, Isabella Arne, Annika Kassner, Elena Krieger, Simon Hagin und Emir Rastoder. Trainer Michael Seeger hatte sich insgesamt noch etwas mehr erhofft, aber Elias Kruck, Felicia Reinecke und Tjara Abrahams packten die Qualifikation nicht.

Seeger mit Ergebnissen zufrieden

„Felicia hatte ein bisschen die Seuche“, sagt der Coach, „sie hat krankheitsbedingt zwei von drei Quali-Wettkämpfen verpasst.“ Mit dem Ergebnis beim Wettkampf in Warendorf zeigte sich Michael Seeger unter dem Strich zufrieden. „Von 27 Mannschaften haben wir den zweiten Platz hinter der SGS Münster erreicht. Das kann sich durchaus sehen lassen. Wir haben drei von vier Staffeln gewonnen.“ Neben Tscherner, Volkmann & Co. war die 4x50m-Staffel mit Anton Fries, Laura Isabell Hansen, Armin Krasniqi und Tjorven Ida Abrahams erfolgreich.

Die 4x50m-Freistil- und Brust-Staffel mit Anton Fries, Laura Isabell Hansen, Armin Krasniqi und Tjorven Ida Abrahams nimmt ihre Auszeichnung entgegen. Foto: SG Gelsenkirchen

Traglufthalle steht endlich zur Verfügung

Über 4x50m Brust schlug das Quartett in 2:59,85 min an, über 4x50m Freistil stoppte die Uhr bei 2:15,76 min. Ebenfalls positiv: Die Trainingsmöglichkeiten haben sich für die SG verbessert. Im Sport-Paradies kann nach monatelanger Wartezeit endlich in der zwischenzeitlich durch Vandalismus beschädigten und neu aufgebauten Traglufthalle trainiert werden. Seeger: „Ich konnte das erst gar nicht glauben, aber diese Trainingsbedingungen sorgen jetzt natürlich für zusätzliche Motivation.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer