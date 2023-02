SG Gelsenkirchen: So lief der Test für die DMS

Gelsenkirchen. Das Trainergespann Michael Seeger/Eva Dolle nutzte das Kurzbahn-Meeting in Recklinghausen als Probelauf.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Gelsenkirchen nutzten das Kurzbahn-Meeting in Recklinghausen zu einem Testlauf für die in wenigen Tagen stattfindenden Deutschen Mannschaftsmeisterschaften.

SG Gelsenkirchen: Mammutprogramm in der Nachbarschaft

„Viele andere Vereine hatten genauso gedacht. Daher war der Wettkampf in Recklinghausen mit rund 26 Stunden Dauer ein Mammutprogramm für unseren B und A-Kader“, bilanziert SG-Cheftrainer Michael Seeger, der dem Wettkampf auch deswegen einen hohen Stellenwert abgewinnen konnte, weil endlich einmal wieder Starts und Wenden trainiert werden konnten. Wegen fehlender Startblöcke und Wendenleinen muss die SG Gelsenkirchen bei ihren wöchentlichen Einheiten im Sportparadies improvisieren.

Victoria Katharina Dolle wird acht Mal Erste

Erfreulich: Victoria Katharina Dolle wurde bei acht Starts acht Mal Erste, gewann zudem die Finals über 50m Schmetterling und 50m Freistil. „Ärgerlich war nur, dass einige Schallmauern einfach nicht fallen wollten“, meinte der SG-Coach.

Marius Schminatkowski mit Bestzeit über 200m Rücken

Marius Schimnatkowski holte bei sieben Starts Platz eins und stieg beim Finale über 50m Schmetterling als Sieger in 25,36 sek aus dem Wasser. Über 200m Rücken schlug Schimnatkowski mit Bestzeit in 2:09,83 min an. Über 100m Lagen blieb der Gelsenkirchener in 59,68 sek als einziger Athlet unter einer Minute.

Elias Kruck bleibt unter einer Minute

Auch andere Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Gelsenkirchen konnten positive Akzente setzen. Elias Kruck blieb über 100m Freistil zum ersten Mal unter einer Minute (59,52 sek), Tjara Abrahams wurde über 50m Rücken Siegerin im Finale der Jahrgänge 2010 bis 2012 in 33,98 sek, Felicia Reinicke erkämpfte sich über 200m Freistil in 2:15,57m den Platz an der Sonne.

Guter Auftritt in Recklinghausen: SG-Talent Felicia Reinicke. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Isabella Wojtakowski holte sich über 200m Lagen (2:45,89min), 100m Lagen (1:18,63 min) und 100m Rücken (1:14,99 min) sowie über 200m Rücken (2:38,93min) jeweils den ersten Platz.

Seeger: Zeit für Feintuning

Michael Seeger: „Jetzt haben wir noch etwas Zeit für Feintuning im Hinblick auf die Mannschaftsmeisterschaften.“ Alle drei Mannschaften der SG Gelsenkirchen wollen in den Aufstiegskampf eingreifen. Die Oberliga-Damen kämpfen am 11. Februar in Oberhausen um den Sprung in die höhere Klasse, die Bezirksliga-Damen sind am 11. Februar in Recklinghausen am Start, die Landesliga-Herren müssen am 12. Februar in Duisburg ran.

