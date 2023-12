Serie gerissen: Schalker Tischtennis-Asse bleiben gelassen

Gelsenkirchen Ohne seine Top-Spieler kassiert S04 ein 3:9 in Oberhausen. Der TB Beckhausen holt im Abstiegskampf ein Remis mit einem Ü60-Spieler.

Nach fünf Siegen in Serie hat es die Tischtennis-Mannschaft des FC Schalke 04 in der Verbandsliga wieder erwischt: Beim 3:9 gegen den Post SV Oberhausen kassierten die Königsblauen die erwartete Niederlage. Schalke trat ohne seine Spieler Thorsten Honefeld, Sasa Smolic und Leon Gralla an und setzte stattdessen mit Maximilian Mann sowie Leon Günter Wonsak zwei Talente aus dem eigenen Reservoir ein, die zuvor noch nie in der ersten Mannschaft an der Platte standen.

Schalkes Ersatz liefert stark ab

„Maximilian Mann ist der Sohn von unserem Spieler Maurice Mann. Maximilian und Leon Günter haben es in ihren Spielen richtig gut gemacht. Wir haben uns trotz der zahlreichen Ausfälle teuer verkauft und den Oberhausenern in vielen engen Spielen Paroli geboten. Man kann ganz klar feststellen: Unser Ersatz hat abgeliefert“, bilanziert Schalke-Spieler Luca Heidrich. Mit der Niederlage können die Königsblauen durchaus leben. Heidrich: „Wir sind mit der Einstellung in die Partie gegangen, dass wir ganz klarer Außenseiter sind und eine gute Leistung abliefern wollen. Oberhausen steht deutlich über uns. Wir sind in der Tabelle nach den erfolgreichen Begegnungen, die wir zuvor hatten, im gesicherten Bereich. Die Niederlage wirft uns also nicht um.“

Schalke trainiert auch in spielfreier Zeit

Für die Schalker geht es erst im neuen Jahr mit dem Spiel bei der DJK Franz-Sales-Haus II (13. Januar) weiter. Trainiert wird beim S04-Team aber auch in der spielfreien Phase. Maurice Mann, Leon Gralla & Co. steht eine Zweithalle zum Üben zur Verfügung. Luca Heidrich bleibt sogar im Spielrhythmus. Er wird Ende Dezember an einem Zweier-Mannschafts-Turnier in Lünen teilnehmen. Heidrich: „Viele wollen das Weihnachtsessen schnell wieder abtrainieren. Das passt dann ganz gut“, meint Heidrich mit einem Schmunzeln.

Schalkes Liga-Konkurrent TB Beckhausen bleibt in der Verbandsliga zwar sieglos, hat sich aber den zweiten Punkt der Saison erkämpft. Bei der DJK Franz-Sales-Haus II kamen die Gelsenkirchener zu einem 8:8-Remis. Beckhausen lag zwischenzeitlich 7:3 vorne, gab dann aber vier Spiele ab und sicherte sich am Ende zumindest einen Zähler.

Beckhausens Debütant: Stolz wie Oskar

Mannschaftssprecher Marcel Mann: „Unsere zwischenzeitliche Führung war sensationell. Bei uns haben mit Domenic Wolff und Robin Czyszewski zwei Spieler gefehlt. Für sie hatten wir Thomas Hamm, der sonst in unserer dritten Mannschaft zum Einsatz kommt, und Jochen Allary aus unserer Reserve dabei. Thomas Hamm ist schon über 60 Jahre alt. Er hat seine beiden Einzel und auch das Doppel gewonnen. Für ihn war es der erste Verbandsliga-Einsatz überhaupt. Nach dem Spiel war er stolz wie Oskar.“

