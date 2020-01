Seitenwechsel: Fußballer Malte Fabisiak boxt jetzt

von Michael Koch





Dass sich Fußballer nach ihrer aktiven Karriere in einer anderen Sportart versuchen, kommt so selten nicht vor. Ingo Anderbrügge, Schalkes Euro-Fighter von 1997, machte in späten Jahren auch als American Footballer in Düsseldorf auf sich aufmerksam, der ehemalige Bremer Torwart Tim Wiese stieg als Wrestler in den Ring und Petr Cech, der legendäre tschechische Nationaltorhüter mit dem Kopfschutz, steht jetzt beim Eishockey zwischen den Pfosten. Dass jedoch ein junger Mann zu Beginn seiner Fußballer-Laufbahn das Metier ändert, hat eher Seltenheitswert.

Malte Fabisiak hat es getan. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler, der vor dieser Saison vom TSV Marl-Hüls zur SSV Buer in die Landesliga gewechselt ist, hat sich bereits nach einem halben Jahr wieder anderweitig orientiert. Um Sport zu treiben, fährt er jetzt nicht mehr zur Löchterheide nach Buer, sondern zur Hubertusstraße nach Recklinghausen. Dort ist die Fighters Factory ansässig, eine Einrichtung, die auch den Box-Sport anbietet.

Malte Fabisiak trainiert am Boxsack. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Ein Fußballer, der zum Boxer wird. Das ist sicherlich ein ungewöhnlicher Weg. „Ich kenne nicht viele, die einen solchen Wechsel vollzogen haben“, räumt Malte Fabisiak ein. Zwei Freunde hatten ihn Mitte des vergangenen Jahres animiert, zur Fighters Factory nach Recklinghausen mitzukommen. Sie entfachten eine neue Leidenschaft. Der Fußballer der SSV Buer war sofort Feuer und Flamme und nutzt inzwischen seit einigen Monaten das Angebot der Fighters Factory. Er ist immer noch begeistert. „Dort wird außerdem noch X-Training angeboten. Das heißt: Man fördert dort die komplette Fitness“, sagt er. „Man wird anders gefordert als beim Fußball.“ Irgendwann im Herbst reifte dann der Entschluss, sich auf nur noch eine Sportart zu konzentrieren. Auf den Kampfsport.

SSV Buers Trainer Rüdiger Kürschners war natürlich überrascht und auch nicht begeistert, aber er respektierte die Entscheidung des Youngsters. Auch seine Freunde ermunterten ihn. „Mach‘ das, worauf du Bock hast“, sagten sie zu ihm. Die Liebe zum Fußball war zu diesem Zeitpunkt etwas erkaltet. Es ging für ihn in dieser Sportart nicht so aufwärts wie in den Jahren zuvor im Nachwuchsbereich. Unter Marcel Pomplun als Trainer gehörte Malte Fabisiak als D- und C-Juniorenspieler zum Kader der U13 und der U14 des FC Schalke 04.

Angebot des MSV ausgeschlagen

Danach wechselte er zum TSV Marl-Hüls, wo er seine wohl beste Zeit hatte. Er wurde zweimal Kreispokalsieger, schaffte den Sprung in Auswahlmannschaften, stieg in die B-Junioren-Westfalenliga auf und kam schon als A-Junioren-Akteur in der Herren-Westfalenliga zum Einsatz. Zwischendurch schlug er ein Angebot des MSV Duisburg aus und verzichtete somit auf einen Platz im Nachwuchs-Leistungszentrum. „Mir war es schon damals wichtig, Spaß am Leben zu haben“, sagt er. Dass er im Sommer des vergangenen Jahres zur SSV Buer wechselte, hatte auch etwas mit seinen Freunden Finn Wortmann und Maximilian Sellinat zu tun. Sie heuerten ebenfalls an der Löchterheide an. So ganz glücklich wurde Malte Fabisiak in Buer trotzdem nicht. Der rechte Außenverteidiger stand an den ersten zwei Spieltagen in der Startformation, geriet danach jedoch immer mehr ins sportliche Abseits. „Wenn man nicht mehr so oft zum Einsatz kommt, verliert man irgendwann die Motivation“, erklärt er. „Ich habe gemerkt, dass ich etwas anderes anfangen wollte, dass ich eine neue Herausforderung brauchte.“

Die Nebenrolle beim Fußball erleichterte den Entschluss, die Sportart zu wechseln. Natürlich steht für Malte Fabisiak auch beim Boxen der Spaß an der sportlichen Betätigung im Vordergrund, aber er hat auch gewisse Ambitionen und schließt nicht aus, in naher Zukunft einen Wettkampf zu bestreiten. „Aber erst einmal möchte ich die notwendigen Grundkenntnisse erlangen“, sagt er. „Und wenn es dann soweit ist, kann ich immer noch meine Überlegungen konkretisieren.“

Und wenn er irgendwann doch die Lust an der neuen Sportart verlieren sollte? „Dann kann ich ja immer noch zum Fußball zurückkehren“, sagt er. „Für die Bezirksliga sollte es auch nach einer Pause allemal reichen.“