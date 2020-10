Schwergewicht Kirchhörder SC kommt zum Erler SV 08

Neuling Erler SV 08 ist angekommen in der Fußball-Landesliga. So schön die Siege gegen Langenbochum (3:2) und bei der SSV Buer (2:1) für die Grün-Weißen auch waren, sie dürfen nicht außer Acht lassen, dass sie gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel errungen wurden. An diesem Sonntag (15 Uhr, Forsthaus) bekommt es der ESV 08 mit einem Schwergewicht zu tun. Der Tabellendritte Kirchhörder SC hat sich angesagt.

„Das ist eine Mannschaft, die ganz andere Ambitionen hat als wir“, sagt Hartmut Scholz. Für ihn geht es in dieser Spielzeit einzig und alleine darum, mindestens fünf Mannschaften in der Staffel 3 hinter sich zu lassen. Momentan sieht es gut aus für die Erler. „Aber“, so fügt ihr Coach hinzu, „wir dürfen nie nachlassen. Die Mannschaft weiß, dass diese Liga kein Selbstläufer ist. Positiv ist, dass wir in keinem der bisherigen fünf Spiele abgeschlachtet wurden.“

Niels Overhoff plagen Schienbeinprobleme

Für die Partie gegen den Kirchhörder SC aus dem Dortmunder Süden wünscht sich der 53-Jährige, dass sein Team ähnlich willig und leistungsbereit zu Werke geht wie am Samstag vor einer Woche in Bue­r. „Dann sind wir auch diesmal nicht chancenlos“, fügt Hartmut Scholz hinzu. Er wird erneut besonderen Wert darauf legen, dass die Abwehr stabil steht.

Kaan Gülmez ist wieder genesen. Niels Overhoff dürfte nach Ablauf seiner Gelb-Rot-Sperre ebenfalls wieder mitwirken, aber ob er das auch macht, ist wegen seiner Schienbeinprobleme noch ungewiss. Simon Schleich, Robin Hermanns, Chris Hegemann, Tim Voßschmidt, Jerome Juskowiak und Lutz Reydt fallen weiterhin aus. (mik)