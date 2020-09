 Schweinfurt-Trainer weiß, „wo wir Schalke wehtun können“

Schweinfurt. Der 1. FC Schweinfurt 05 kommt selbstbewusst zum FC Schalke 04. Trainer Tobias Strobl: „Das Team hat unglaublich Lust auf so ein Kracherspiel.“

Es ist schon ein Unterschied – nicht nur wegen der Klassenzugehörigkeit. Während das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal für den FC Schalke 04 die Generalprobe für die kommende Bundesliga-Saison ist, testet der 1. FC Schweinfurt 05 am Sonntag (15.30 Uhr) in der Veltins-Arena ein letztes Mal, bevor die Regionalliga Bayern die Saison 2019/20 zu Ende spielen wird. Die Nordbayern müssen am 19. September beim SV Viktoria Aschaffenburg antreten.

Obwohl Test ganz sicher der falsche Begriff ist. Der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern, der in die 3. Liga aufsteigen will, nimmt diese Pokal-Partie verdammt ernst und glaubt auch einen Pokal-Coup. Die Schalker, meint Schweinfurts Trainer Tobias Strobl, „haben wegen ihrer verzerrten Vorbereitungszeit sicherlich keinen Riesenvorteil“.

Tobias Strobl: „Wir wissen, was wir können und dass wir gerade gut drauf sind“

Die Schnüdel, wie die Schweinfurter genannt werden, fiebern auch ohne Heimvorteil dem Duell mit dem drei Klassen höher spielenden Bundesligisten entgegen. Aber? „Nervosität spüre ich bei der Mannschaft und mir nicht. Es kitzelt ein bisschen mehr, weil es etwas Besonderes ist“, sagt Trainer Tobias Strobl. „Für uns ist das ein Highlight in unserem Leben, auf das wir uns unfassbar freuen.“

Ein Erstrunden-Duell zwischen Schalke und Schweinfurt hat es bereits vor zwei Jahren gegeben. Mutig trat der Außenseiter damals auf und musste sich nur mit 0:2 beugen, als unter anderem Nabil Bentaleb für die Königsblauen traf. Und Tobias Strobl ist überzeugt davon, dass seine Mannschaft auch diesmal eine gute Rolle spielen kann und er sie gut vorbereitet hat. „Ich glaube, dass wir Räume entdeckt haben, wo wir den Schalkern wehtun können“, sagt der 32-jährige A-Lizenz-Trainer, der seit November im Amt ist. „Wir wissen, was wir können und dass wir gerade gut drauf sind.“

Türkgücü München als Aufsteiger für die 3. Liga gemeldet

In seinem letzten Testspiel vor dem Pokal-Highlight hat der 1. FC Schweinfurt 05 immerhin einen Drittligisten besiegt, und zwar den FC Ingolstadt mit 2:0. Martin Thomann und Florian Pieper erzielten die Treffer und sorgten dafür, dass Tobias Strobl zufrieden war. „Alle Spieler haben sich super präsentiert. Man merkt, dass sie fit sind und richtig Lust haben, dass es endlich wieder losgeht“, lobte der Trainer nach der Generalprobe für die Schalke-Partie. „Ich glaube, wenn wir so spielen, wie wir es heute gezeigt haben, dann werden wir und unsere Fans sehr viel Freude am Fußball haben, weil es einfach Spaß macht, den Jungs zuzuschauen. Dass sie das umsetzen, was wir täglich erarbeiten.“

Klar: Die Schweinfurter sind froh, nun tatsächlich im DFB-Pokal 2020/21 antreten zu dürfen – gemeldet vom Bayrischen Fußball-Verband. Dieser hat Türkgücü München, den Regionalliga-Tabellenführer zum Zeitpunkt der Corona-Saisonunterbrechung, in die 3. Liga geschickt. „Das Team hat unglaublich Lust auf so ein Kracherspiel nach der langen Pause“, sagt Tobias Strobl. „Wir haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet. Wir sind hochmotiviert und werden in diesem Spiel an unsere Grenzen gehen, was die Spielbereitschaft, Spielfreude, Konzentration und den Teamgeist angeht. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung können wir gegen den FC Schalke 04 die Emotionen zeigen, die wir monatelang durch den Ausfall des Fußballs vermisst haben.“ (mit dpa)