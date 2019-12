Schon Schalkes zehntes Spiel in Folge ohne Niederlage

Die U 17 des FC Schalke 04 legte in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga einen gelungenen Jahresabschluss hin. Im letzten Spiel vor der Winterpause siegte der Tabellenfünfte bei Arminia Bielefeld verdient mit 2:0. Der Knappen-Nachwuchs nahm damit Revanche für das unglückliche 2:3 im Hinspiel und bleibt nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Niederlage im Rennen um die beiden vorderen Ränge, die zur Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft berechtigen.

Wie gut sich die Mannschaft entwickelt hat, konnte man auch an diesem Sonntag in Ostwestfalen beobachten. „Wir haben die Bielefelder klar beherrscht, ich hätte mir aber noch etwas mehr Effizienz gewünscht“, merkte Trainer Frank Fahrenhorst an. Das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt wider, wie überlegen die Schalker waren.

Arbnor Aliu und Jordy Mfundu treffen für Schalke

Der Sieg der Königsblauen wäre deutlicher ausgefallen, wenn sie im Abschluss zwingender und nicht so oft Pech mit ihren Lattentreffern gehabt hätten. Semin Kojic, Louis Köster und Juan Cabrera waren mit dem Aluminium im Bunde. Besser machten es diesmal nur Arbnor Aliu und Jordy Mfundu.

Arbnor Aliu hämmerte einen indirekten Freistoß im Strafraum des Gastgebers zum 1:0 in den Giebel, und Jordy Mfundu stellte kurz nach seiner Einwechselung nach Vorarbeit von Louis Köster clever und überlegt den 2:0-Endstand her. Die seit Wochen schwächelnden Bielefelder tauchten nur ein einziges Mal, nach einem Konter, gefährlich vor Schalkes Torwart Justin Treichel auf.

Weiter geht es am 16. Februar gegen Mönchengladbach

Nach der Winterpause geht es für die Schalker U-17-Fußballer am 16. Februar (Sonntag) weiter. Dann erwartet das Fahrenhorst-Team Borussia Mönchengladbach. Anstoß wird um 11 Uhr sein.

Tore: 0:1 Arbnor Aliu (22.), 0:2 Jordy Mfundu (65.).

FC Schalke 04 U 17: Treichel, Anubodem, Guzy, Maurer, Aliu, Weichert, Cabrera (62. J. Mfundu), Shubin, Kojic (62. Korni­yenko), Jander, Köster (73. Heim).