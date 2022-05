Schock für Schalkes Taycan Etcibasi in der Nachspielzeit

Garrel. Das deutsche U-15-Nationalteam mit Schalke-Talent Taycan Etcibasi unterliegt den Niederlanden mit 1:2. Coach Michael Prus zieht positives Fazit.

Zwei Tage nach ihrem 2:1-Erfolg über die Niederlande, als sich Taycan Etcibasi aus dem C-Junioren-Regionalliga-Team des FC Schalke 04 in die Torschützenliste eingetragen hatte, unterlag die deutsche U-15-Nationalmannschaft demselben Gegner mit 1:2 (0:1). Diesmal wurde das Talent der Königsblauen in der 68. Minute für Michel Tautz vom FC Energie Cottbus eingewechselt und war auf dem Rasen der Sportanlage am Schulzentrum Garrel, als Jesaja Mustapha in der 82. und somit der zweiten Minute der Nachspielzeit das Siegtor für die Niederlande erzielte.

„Das späte Gegentor ist schade und war aus unserer Sicht natürlich nicht mehr notwendig gewesen“, sagt Deutschlands U-15-Nationaltrainer und Schalkes ehemaliger Profi Michael Prus auf dfb.de. „Wir hatten insgesamt mehr Möglichkeiten als die Niederlande, aber haben leider unsere Chancen nicht genutzt. Insgesamt waren das zwei tolle Tests gegen einen guten Gegner. Sowohl mit dem Niveau der beiden Spiele als auch mit der Art und Weise, wie die Jungs aufgetreten sind und wie sie unsere Vorgaben und Ideen versucht haben umzusetzen, bin ich sehr zufrieden.“

Alessandro Souza von Eintracht Frankfurt gleicht für Deutschland aus

Michael Prus schickte im Vergleich zum Donnerstag-Aufeinandertreffen an diesem Samstag eine komplett neue Mannschaft auf das Feld, so dass alle Spieler des Kaders zu mindestens einem Einsatz kamen. Vor 1236 Zuschauerinnen und Zuschauern sorgte Jesaja Mustapha (20.), der in der Jugend bei Vitesse Arnheim spielt, zunächst für die niederländische 1:0-Halbzeitführung.

Das deutsche Team erarbeitete sich nach dem Seitenwechsel weitere Möglichkeiten, und Alessandro Souza von Eintracht Frankfurt gelang in der 49. Minute der Ausgleich zum 1:1. Als bereits alles nach einem Unentschieden aussah, bekam die DFB-Auswahl in der zweiten Minute der Nachspielzeit eine Standardsituation nicht geklärt, Jesaja Mustapha war zur Stelle und sorgte mit seinem zweiten Treffer für den Sieg der niederländischen Gäste. (AHa/dfb.de)

