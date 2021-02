Vor allem auch Ehemalige sollen die Schalke-Werte vermitteln

Gelsenkirchen. Mathias Schober, Sportlicher Leiter der Schalker U-8- bis U-19-Teams, hat Zusammenarbeit mit dem Fußballkreis auf seiner Liste weit oben stehen.

Es ist in Zeiten der Corona-Pandemie nicht einfach, auch nicht für Mathias Schober. Der 44-Jährige ist in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 der Sportliche Leiter der U-8- bis U-19-Teams, die zurzeit alle nicht spielen dürfen. Ungewohnt sind für den ehemaligen Bundesliga-Torhüter vor allem die Wochenenden. „Im Moment“, sagt er im Interview auf knappenschmiede.de, „behelfe ich mir mit Videoaufnahmen von alten Spielen und gucke mir so die Spieler an.“

Eine schöne Lösung ist dies jedoch nicht. „Man ist schließlich Fußballer, um eine Saison zu spielen und sich in Duellen mit anderen Sportlern zu messen und dabei weiterzuentwickeln“, sagt Mathias Schober. „Wir geben den Jungs zwar individuelle Trainingspläne für zu Hause mit, aber das ersetzt das tägliche Training nur bedingt.“

Mathias Schober: „Wir laufen nicht mit Scheuklappen durch die Gegend“

Trotz aller Schwierigkeiten, die sich durch die Corona-Maßnahmen ergeben, hat Mathias Schober einen Punkt weit oben auf seiner Liste stehen. „Wir forcieren nach wie vor die enge Zusammenarbeit mit dem Fußballkreis 12“, sagt er. „Auch im Scouting konnten wir während der Pandemie viele wichtige Dinge voranbringen. Und den regionalen Ansatz wollen wir dort weiter ganz bewusst verfolgen.“

Das bedeutet? „Im Grundlagen- und Aufbaubereich sichten wir in der näheren Umgebung, anschließend wird der Radius größer“, erklärt Mathias Schober. „Dabei laufen wir aber nicht mit Scheuklappen durch die Gegend. Wenn irgendwo ein Toptalent auf sich aufmerksam macht, kann es immer mal die Ausnahme geben. Wir wollen uns schließlich nicht den Vorwurf machen müssen, einen künftigen Bundesliga-Spieler nicht ins Blickfeld genommen zu haben.“

Matthew Hoppe hat den Sprung zu den Schalke-Profis geschafft

Apropos: Regelmäßig schaffen U-Spieler bei den Königsblauen den Sprung in den Bundesliga-Kader. Stürmer Matthew Hoppe ist bekanntlich das jüngste Beispiel. „Dass sich 2020 mehr als eine Handvoll Talente bei den Profis zeigen durften, war sicherlich auch der angespannten Situation geschuldet, ist aber ebenso als Auszeichnung für unsere Arbeit zu verstehen“, meint Mathias Schober.

Helfen, möglichst viele Talente zu den Profis zu führen, sollen vor allem auch Ehemalige. „Mit Norbert Elgert, Gerald Asamoah, Tomasz Wałdoch oder Martin Max – um nur ein paar zu nennen – haben wir einige ehemalige S04-Profis in unseren Reihen“, sagt Mathias Schober. „Wir versuchen schon immer wieder, ehemalige Schalker für die Arbeit in der Knappenschmiede zu begeistern. So können wir den Jungs die Werte und die Mentalität auf Schalke so authentisch wie möglich näherbringen.“ (AHa)

