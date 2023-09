Schalke 04 Schipper: So sind die Schalke-Fans mit uns umgegangen

Gelsenkirchen. Mathias Schipper spielte in seiner Karriere zwei Mal auf Schalke. Er kennt viele Anekdoten - und hat besondere Erinnerungen an die S04-Anhänger.

Mathias Schipper (65) hat beim FC Schalke 04 sowohl die 70er als auch die 80er Jahre miterlebt. Als A-Jugendlicher gab er im Januar 1976 beim 0:1 gegen den Hamburger SV sein Debüt im S04-Trikot.

Im Rahmen der Veranstaltung „Ein Abend unter Schalkern – 60 Jahre Bundesliga“ blickte der frühere Abwehrrecke auf seine ersten Schritte beim Kult-Klub zurück: „Wir hatten damals Glück, einen Trainer wie Max Merkel zu haben. Das war ein Wahnsinnstyp.“ Als S04-Jugendspieler zog sich Schipper mit seinen Teamkollegen direkt gegenüber von Merkels Trainerbüro um.

Umkleide war ein Geräteschuppen

„Unsere Umkleide war ein Geräteschuppen mit zwei Haken dran“, erinnert er sich schmunzelnd. Schipper und seine Mitspieler bekamen hautnah mit, was sich in Merkels Trainerbüro abspielte. „Merkel holte sich jeden Morgen einen Profi raus“, sagt Mathias Schipper. Die verbale Abreibung für den einen oder anderen Schalke-Star eröffnete ungeahnte Perspektiven. „Dadurch stiegen unsere Chancen, zu spielen“, so Schipper zwinkernd. Max Merkel kitzelte ihn als Nachwuchskraft mit den Worten: „Bleib dran!“ Rückblickend stellt der 189-fache Bundesligaprofi fest: „Das hat sich ausgezahlt.“

Mathias Schipper als Schalker Jugendspieler bei einer Ehrung durch Bundestrainer Helmut Schön. 1975 unterlag Schalke im Finale um die A--Jugend-Meisterschaft gegen Stuttgart 0:4, ein Jahr später holten die Königsblauen den Titel durch ein 5:1 über RW Essen. Foto: Foto: Sk

Zwischenzeitlich trug Mathias Schipper drei Jahre das Trikot von Alemannia Aachen, hielt aber immer den Draht nach Gelsenkirchen. Was heute undenkbar wäre: Am Tag eines Aachener Auswärtsspiels beim 1. FC Bocholt fuhr der Verteidiger bei Schalke-Manager Rudi Assauer vorbei. „Rudi hat mich zu sich nach Wulfen eingeladen. Von da an war ich wieder Schalker“, sagt Schipper schmunzelnd.

Allerdings erwischte er in seiner zweiten S04-Zeit ab Sommer 1982 eine schwierige Phase. „Es waren harte Jahre“, erinnert er sich, „zu der Zeit hatte ich das Gefühl, dass wir den Spielbetrieb aufrecht gehalten haben.“ 1982/83 stiegen die Königsblauen mit Rückkehrer Schipper erneut ab. 1984 gelang die Bundesliga-Rückkehr. 1988 folgte erneut ein Abstieg. „Was ich festgestellt habe: Es gab wenige, aber dafür intensive Kontakte zu den Fans. Sie haben uns getröstet, uns gut zugeredet, auch mal in den Arm genommen. Es war eine unheimliche Herzlichkeit und Verbundenheit zum Verein da“, erinnert sich Mathias Schipper.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer