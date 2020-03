Patrick Carney war bedient: Der Trainer der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 hatte darauf gehofft, dass seine Basketballer im Oberliga-Auswärtsspiel beim SV Brackwede nach zuletzt zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Doch daraus wurde nichts, der Tabellenvorletzte kassierte beim zuvor nur zwei Punkte besseren SVB eine klare 57:82-Pleite und ging somit zum dritten Mal nacheinander als Verlierer aus der Halle. Dabei hatten die Schalker das Hinspiel gegen Brackwede noch mit 83:80 gewonnen.

„Es ist frustrierend“, stellte Patrick Carney fest. „Wir hatten uns vorgenommen, Druck zu machen und mit viel Tempo zu spielen. Im Training hatte das auch gut geklappt. Im Spiel haben wir aber nichts davon umgesetzt“, sagte er.

Paul Selaskowski sammelt 17 Punkte

Nach einem passablen Anfangsviertel, an dessen Ende die Gastgeber nur mit 15:11 führten, mussten die Königsblauen den Kontrahenten im zweiten und dritten Viertel mehr und mehr ziehen lassen. 61:39 lautete der klare Brackweder Vorsprung vor dem letzten Abschnitt, in dem die Gäste dann nur noch Schadensbegrenzung betrieben. Bester Werfer war letztlich Paul Selaskowski mit 17 Punkten.

Patrick Carney ging anschließend hart mit seinem Team ins Gericht: „Die Jungs haben nicht gekämpft und wollten nur den einfachen, komfortablen Weg nehmen. So erreichen wir aber nicht unser Ziel.“ Am kommenden Samstag (16 Uhr) treffen die Schalker nun in der Sporthalle an der Mühlbachstraße auf den Tabellendritten BBG Herford II. Patrick Carney fordert eine Reaktion: „Gegen Herford erwarte ich mehr Kampf. Wenn wir den zeigen, können wir auch mit diesem Topteam mithalten.“ (AA)