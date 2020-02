Schalkes Zweite holt Big Points im Abstiegskampf

Die zweite Basketballmannschaft des FC Schalke 04 hat das Oberliga-Kellerduell gegen die Paderborn Baskets III gewonnen und damit Big Points im Abstiegskampf geholt. Die Königsblauen, vor dem Spieltag an drittletzter Stelle notiert, bezwangen den Tabellenvorletzten am Samstag mit 74:58 und kletterten auf Rang acht - ihre beste Platzierung in dieser Spielzeit. Gleichzeitig bauten sie ihren Vorsprung auf die Paderborner auf vier Punkte aus.

Dabei waren die Blau-Weißen zunächst nur schleppend in die Partie gekommen. „Obwohl wir in der Offensive gut getroffen haben, sind wir schwer ins Spiel gekommen. Es hat etwas gedauert, bis die Intensität in der Abwehr hoch war“, erzählte S04-Kapitän Marcel Witt, der erneut den bei der ersten Mannschaft weilenden Headcoach Patrick Carney vertrat. Dank eines starken zweiten Viertels, in dem die Paderborner nur sieben Punkte landeten, gingen die Schalker dennoch mit einem klaren 39:23-Vorsprung in die Halbzeitpause. Eng sollte es allerdings trotzdem noch einmal werden. Nach einer Umstellung in der Offensive lagen die Paderborner Mitte des letzten Viertels nur noch fünf Zähler zurück.

Durch fünf Drei-Punkte-Würfen in den letzten 13 Minuten setzten sich die Schalker dann jedoch entscheidend ab. Und das lag auch an Paul Selaskowski. Der 18-Jährige war mit 23 Punkten bester Werfer seines Teams. „Paul ist schlecht ins Spiel gestartet. Ich habe ihm dann mal gesagt, dass er vernünftig Basketball spielen soll. Das hat er dann auch gemacht“, sagte Marcel Witt, der zudem von einem „enorm wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten“ sprach.

Am Samstag können seine Schützlinge direkt den nächsten dieser Art folgen lassen. Um 16 Uhr steht dann das Derby bei Schlusslicht Hertener Löwen II auf dem Programm.