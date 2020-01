Schalkes Willi Landgraf landet vor dem FC Schalke 04

Die 15. Auflage des NRW-Traditionsmasters war vor 2500 Zuschauern in der ausverkauften Innogy-Halle ein riesiges Spektakel, das sowohl die Fans als auch die Hallenfußball-Oldies begeisterte. Und Willi Landgraf, der Trainer der U-16-Fußballer des FC Schalke 04, schaffte es mit den Mülheim Allstars sogar bis ins Endspiel. „So, wie wir als zusammengewürfelte Truppe hier gestanden haben, sind wir die Sieger der Herzen“, sagte der 51-Jährige nach der 0:2-Finalniederlage gegen Rot-Weiss Essen. „Ich werde so lange weiterspielen, bis wir den Pokal gewonnen haben werden.“

Auf einem guten Weg zum Pokalgewinn waren zunächst auch die Oldtimer des FC Schalke 04, die ihre Vorrunden-Gruppe A hinter Rot-Weiß Oberhausen ungeschlagen beendet hatten – 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf, 3:1 über den VfL Bochum sowie 4:4 gegen die Kleeblätter, die Titelverteidiger, die sich 2018 und 2019 durchgesetzt hatten. Am Ende blieb für die Mannschaft von Teamchef Olaf Thon allerdings nur der vierte Rang.

Christian Mikolajczak trifft gegen Essen für Schalke zum 1:1

Im Halbfinale hieß Schalkes Gegner Rot-Weiss Essen, der mit 1:0 in Führung ging. Aber dank eines Knallers von Christian Mikolajczak kurz vor Schluss schafften die königsblauen Oldies das 1:1 und somit den Einzug in das Neunmeter-Schießen, das in die Verlängerung ging und nach dem sie schließlich mit 5:6 das Nachsehen hatten. Und auch das Spiel um Platz drei verloren die Schalker von der Neunmeter-Linie aus, und zwar mit 1:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen, das sein Halbfinale gegen Willi Landgraf und die Mülheim Allstars zuvor mit 1:2 verloren hatte.

„Neunmeter-Schießen ist immer etwas Glückssache“, meinte Christian Mikolajczak, der dennoch glücklich war. „Dass es hier die Players Lounge gibt, in der man sich mit alten Weggefährten unterhalten kann“, sagte der 38-Jährige, „macht dieses Turnier besonders.“ Und auch Oliver Reck war vollauf begeistert. „Dass die Vereine hier alle aus der Region kommen, zeichnet dieses Turnier aus“, meinte der 54-Jährige. „Ich war zum ersten Mal als Spieler des FC Schalke 04 beim NRW-Traditionsmasters dabei. So eine geile Atmosphäre in der Halle habe ich bisher noch nirgendwo erlebt.“ (AHa)