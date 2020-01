Schalkes Vier-Nationen-Staffel

Mit dem Staffelsieg bei den westfälischen Hallenmeisterschaften in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle haben die Sprinttalente des FC Schalke 04 ein erstes Ausrufezeichen im Jahr 2020 gesetzt. „Für uns ist es richtig gut gelaufen, das hat Spaß gemacht“, freut sich Trainer Timo Krampen.

Spaß hat der Coach der königsblauen Leichtathleten nicht nur am erfolgreichen Abschneiden seiner Schützlinge, sondern vor allem an den Charakteren selbst. Die Schalker 4x200-Meter-Staffel besteht aus vier verschiedenen Nationen. Multi-Kulti pur auf Schalke!

Krampen: „Es heißt ja immer: Sport verbindet. Unsere Staffel ist dafür das beste Beispiel.“ Neben dem Polen Mateusz Lewandowski und dem Deutschen Gregorie Kunz sind in der Staffel auch der Syrer Suleyman Ali und der Mexikaner Emilio Ramirez Rodriguez am Start. Jeder bringt seine persönlichen Stärken ein. „Die Konstellation passt einfach“, stellt Schalkes Trainer fest, „Gregorie Kunz hatte zuletzt beim Wettkampf im Einzelstart Pech und wurde disqualifiziert. Dafür hat er in der 4x200-Meter-Staffel einen großen Vorsprung herausgelaufen.“

Leader der Staffel-Jungs ist Mateusz Lewandowski. Der polnische Sprinter hat im Quartett die größte Wettkampf-Erfahrung und kann die Situationen, die auf die Athleten zukommen, am besten einschätzen. So gab Lewandowski auch bei den westfälischen Hallenmeisterschaften zwischendurch immer wieder wertvolle Tipps, nannte die Zeitfenster, wann sich die Staffel bereit machen sollte. „Mateusz ragt ein bisschen heraus“, sagt Timo Krampen, „er ist leistungsmäßig von allen am weitesten und schlüpft in die Rolle der Führungsperson. Mateusz gibt so ein bisschen den Takt vor. Das hat beim letzten Wettkampf in der Helmut-Körnig-Halle schon sehr geholfen.“

Die sportliche Entwicklung von Suleyman Ali geht ebenfalls in die richtige Richtung. „Suleyman stammt aus Syrien und ist jetzt seit fünf Jahren in Deutschland. Die Verständigung klappt schon gut, aber im Wettkampf ist das manchmal noch etwas schwierig, wenn ein Kampfrichter ein schnelles Kommando gibt. Das kann vom Verstehen her schon mal etwas schwierig werden. Gerade Jungs wie Suleyman oder Emilio, der aus Mexiko stammt und erst ein paar Monate bei uns ist, gebührt ein großes Kompliment. Sie machen das richtig gut“, stellt Timo Krampen fest.

Emilios Gasteltern fühlten vor

Bei Emilio Ramirez Rodriguez spielten die deutschen Gasteltern eine wichtige Rolle, dass der Nachwuchssprinter überhaupt zu Schalke 04 kam. „Emilio ist als Austauschschüler aus Mexiko hier. Er hat in seiner Heimat schon Leichtathletik gemacht und wollte den Sport auch in seiner Zeit in Deutschland ausüben. Seine Gasteltern haben mich kontaktiert. So kam die Geschichte ins Rollen. Es hat einfach gepasst“, skizziert der Schalker Leichtathletik-Trainer. Der Aufenthalt von Ramirez, der zusammen mit Suleyman Ali für manchen Spaß im S04-Training sorgt (Krampen: „Da tun sich beide nicht viel“), fliegt Ende des Sommers zurück nach Mexiko. Krampen: „Das ist natürlich schade. Mit dieser Staffel macht es einfach große Freude. Natürlich baut man zu den Jungs auch eine Bindung auf. Es geht bei uns nicht nur um Sport, sondern auch um andere Themen.“

Am kommenden Samstag geht es aber wieder um Zeiten und Platzierungen: Dann tritt Schalke in Dortmund bei der NRW-Meisterschaft erneut mit der Staffel an. Erik Tepper wird dann neu dabei sein. Drei der vier Multi-Kulti-Sprinter komplettieren die königsblaue Staffel.