Doppelschlag: Jason Ceka (Nummer 7) traf für die U 23 des FC Schalke 04 zum 2::2 und 3:2. Am Ende stand ein 6:2-Sieg gegen den SV Lippstadt 08.

Knappenschmiede Schalkes U23 überrollt Lippstadt: Vier Tore in neun Minuten

Gelsenkirchen. Schalkes U-23-Fußballer machen in der Regionalliga innerhalb von neun Minuten aus dem 0:2 ein 4:2. Am Ende steht gegen Lippstadt ein 6:2-Erfolg.

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 haben ihre Englische Woche in der Regionalliga nach der 1:5-Pleite gegen die U 23 von Borussia Dortmund und dem 1:1 bei Rot-Weiß Ahlen mit einem Sieg beendet. Und der war in der zweiten Halbzeit im Parkstadion sehr beeindruckend. Da rauschte die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling über den SV Lippstadt 08 hinweg und machte aus dem 0:2-Pausenrückstand einen 6:2-Erfolg. „Sechs Tore“, war zu hören, „haben die Profis in acht Spielen nicht hinbekommen.“

Es war ein sehr munteres Spielchen, in dem es zunächst hin- und herging. Der Unterschied: Die Lippstädter mit Finn Heiserholt, der zur Regionalliga-Aufsteigermannschaft der Schalker gehört hatte, machten die Tore. Nachdem zunächst Léo Scienza und Fatih Candan für Schalke in aussichtsreicher Position gescheitert waren, klingelte es in der achten Minute auf der anderen Seite.

Jason Ceka sorgt mit einem Doppelschlag für Schalkes 2:2 und 3:2

Nach einem Eckball bekam das Fröhling-Team das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone, das schließlich bei Simon Schubert landete, und der Lippstädter Innenverteidiger traf aus 16 Metern zum 1:0. Nach 29 Minuten stand es sogar 2:0 für die Null-Achter. Linksaußen Anton Heinz ließ den ehemaligen SVL-Mann Henning Matriciani stehen, brachte den Ball scharf vors Tor, und Gerrit Kaiser netzte ein.

Es war nach der Pause nicht zu übersehen: Die Schalker U 23, der die Stürmer Luca Schuler und Matthew Hoppe fehlten (beide mit den Profis in Mönchengladbach), wollte das Spiel drehen, sie marschierte. Und sie hatte dann einen sehr intensiven Neun-Minuten-Rausch, in dem sie aus dem 0:2 ein 4:2 machte – und zwar zwischen der 54. und 62. Minute. Zunächst verkürzte Léo Scienza zum 1:2, dann gelang Jason Ceka ein Doppelschlag zum 2:2 und 3:2, und schließlich vollendete Kapitän Fatih Candan zum 4:2.

Notbremse? Lippstadts Anton Heinz sieht die Rote Karte

In der Schlussphase, nachdem Lippstadts Anton Heinz wegen einer angeblichen Notbremse an Henning Matriciani von Schiedsrichter Martin Tietze die Rote Karte erhalten hatte, schraubten Léo Scienza und der eingewechselte Diamant Berisha den Sieg der U 23 des FC Schalke 04 gar noch auf 6:2 hoch.

Tore: 0:1 Simon Schubert (8.), 0:2 Gerrit Kaiser (29.), 1:2 Léo Scienza (54.), 2:2, 3:2 Jason Ceka (57., 59.), 4:0 Fatih Candan (62.), 5:1 Léo Scienza (82.), 6:2 Diamant Berisha (88.).

FC Schalke 04 U 23: Theißen - Matriciani, Becker (89. Awassi), Hanraths, Ezeh - Flick, Kaparos - Ceka (88. Matter), Idrizi, Scienza (86. Berisha) - Candan (75. Hal­bauer).

