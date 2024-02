Schalkes U23 stolpert ohne Profis auf Ahlener Acker

Ahlen Im Regionalliga-Nachholspiel köpft sich das Fimpel-Team einen 2:0-Vorsprung heraus, gerät aber in Überzahl noch auf die Verliererstraße.

Das hatte sich die U23 des FC Schalke 04, die ohne Profis zum Regionalliga-Nachholspiel bei RW Ahlen angereist war, komplett anders vorgestellt. Statt mit voller Ausbeute reiste das Team von Trainer Jakob Fimpel mit einer 2:3 (2:2)-Pleite zurück nach Gelsenkirchen,

Schalkes Co-Trainer Willi Landgraf hat als Zweitliga-Rekordspieler schon einige schlechte Rasenplätze erlebt, aber die Spielfläche in Ahlen war dann doch noch einmal etwas Besonderes. „Die Bedingungen sind ganz schlecht“, meinte Landgraf wenige Minuten vor Anpfiff. Der Rasen wies an mehreren Stellen klaffende Löcher auf, war zudem wegen des aufgeweichten Untergrunds auch nicht gemäht worden. Eigentlich Gift für eine spielstarke Mannschaft wie Schalkes U23.

Schalke gelingt Doppelschlag

Doch die Königsblauen ließen sich vom Acker nicht beeindrucken und bekamen die Partie nach einigen intensiven Minuten unter Kontrolle. Auf Flanke von Nelson Amadin erzielte der fleißige Paul Pöpperl mit einem Kopfball aus kurzer Distanz die Führung. Und weil es so schön war, legte Schalke gleich noch einen Kopfballtreffer drauf: Nach einem dicken Patzer von Ahlens Torwart Luis Guido Ackermann schaltete Niklas Castelle schnell, flanke den Ball genau auf den Kopf Nelson Amadin, der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ - 0:2 (25.).

Doch Ahlen zeigte wie schon zuletzt in Paderborn unbändige Moral und meldete sich Sekunden nach dem Tiefschlag durch Pedro Santiago Cejas mit dem 1:2 aus kurzer Distanz zurück (26.). Nach einem Konter über die rechte Seite gelang dem ehemaligen Zweitligisten der Ausgleich durch Nazzareno Ciccarelli (33.). Dass die Kugel eher ins Tor hoppelte als rollte, passte ins Bild.

Ahlen kassiert einen Platzverweis

Kurz nach Wiederanpfiff schien sich die Waage zugunsten der Königsblauen zu neigen, weil Ahlens Defensivspieler Oktay Dal nach einem Foul an Paul Pöpperl die Gelb-Rote Karte sah (51.). Schalkes Niklas Castelle scheiterte kurz darauf mit einem Freistoß am rechten Pfosten (54.). Doch dann tappte Schalke in die Konterfalle. Nelson Amadin ließ sich die Kugel 30 Meter vor dem Ahlener Tor abjagen. Rot Weiss schaltete schnell um und kam durch Kevin Coleman zum 3:2. In der turbulenten und hektischen Endphase verpasste es Schalke, zumindest ein Unentschieden zu retten.

Schalke U23: Treichel - van der Sloot (64. Kopf), Boboy, Talabidi (46. Schmidt), Gyamfi (84. Meisel) - Kaparos, Pöpperl, Albutat - Castelle, Krasniqi, Amadin (64. Balouk). Tore: 0:1 (23.) Pöpperl, 0:2 (25.) Amadin, 1:2 (26.) Cejas, 2:2 (33.) Ciccarelli, 3:2 (59.) Coleman. Gelb-Rote Karte: Dal (51./Notbremse). Zuschauer: 602.

