Schalkes U23 holt gegen Fortuna ein glückliches Remis

Torsten Fröhling war hin- und hergerissen. Einerseits wusste der Trainer der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 natürlich, wie glücklich das 1:1-Remis seiner Schützlinge im Regionalliga-Heimspiel am Samstag gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf zustandegekommen war. Doch andererseits hatte er auch Grund zum Hadern. "Wir hätten hier einen dreckigen Sieg holen können", meinte der Coach und erinnerte an den Kopfball, den der eingewechselte Randy Gyamenah in der 89. Minute aus kurzer Distanz an die Latte setzte.

Doch Torsten Fröhling war natürlich bewusst, dass das nach dem Düsseldorfer Chancenwucher ein bisschen zu viel des Guten gewesen wäre. "Es wäre schön gewesen, denn so einen dreckigen Sieg brauchst du in der Saison ja auch mal. Aber insgesamt können wir mit dem Unentschieden angesichts des Spielverlaufes zufrieden sein", bilanzierte er nach einer Partie, die über weite Strecken vor allem in eine Richtung lief, und zwar Richtung S04-Torwart Sören Ahlers.

Schalke verschläft die Anfangsphase

Jener hatte gerade in der Anfangsphase alle Hände voll zu tun. Bereits nach drei Minuten rettete der Keeper gegen den freistehenden Dustin Willms, danach war er auch beim Schlenzer von Kevin Hagemann (4.) und im Eins-gegen-eins gegen Shinta Appelkamp zur Stelle (14.). Nur einmal verfehlten Sören Ahlers' Hände die Kugel, Leander Goralski hätte dies nach einer Ecke per Kopf zum 1:0 genutzt, wenn nicht Schalkes Neuzugang Blendi Idrizi im letzten Moment auf der Linie geklärt hätte (12.).

Der 21-jährige Idirizi feierte gegen die Fortuna als Sturmpartner von Luca Schuler sein Startelf-Debüt, war jedoch zu Beginn wie viele seiner Teamkollegen auf verlorenem Posten. „Wir hatten am Anfang keine Ordnung und kein Zweikampfverhalten und waren auch auf den Außenbahnen nicht konsequent genug“, bemängelte Torsten Fröhling.

Luca Schüler bringt Schalke in Front

Es dauerte bis zur 18. Minute, als die Königsblauen zum ersten Mal offensiv in Erscheinung traten: Luca Schuler kam nach einem langen Ball im Fortuna-Strafraum an den Ball, ließ einen Gegenspieler aussteigen und vollstreckte eiskalt zum 1:0. Ein Tor aus dem Nichts, das für Düsseldorfs Trainer Nico Michaty eine altbekannte Fußballerweisheit bestätigte: „Wenn du deine Möglichkeiten nicht nutzt, trifft eben der Gegner. Das hat Schalke mit der ersten Chance getan.“

Und beinahe hätten die Gastgeber ihre hundertprozentige Trefferquote auch fortgesetzt. Debütant Blendi Idrizi tauchte eine Minute später frei vor Düsselsdorfs Kasten auf, scheiterte jedoch an Keeper Mario Zelic. „Da hätte Blendi seinen Einstand krönen können“, ärgerte sich Coach Torsten Fröhling. In Sachen Leistung musste er sich nach dieser Szene aber weniger ärgern. Zwar brachten die Schalker abgesehen von einem Flachschuss von Sandro Plechaty, der knapp vorbei ging (27.), bis zum Pausenpfiff offensiv weiterhin nicht viel zustande, doch dafür lief in der Defensive nun besser. „Nach dem 1:0 sind wir sicherer geworden und haben das Spiel ausgeglichen gestaltet“, stellte Torsten Fröhling fest.

Fortuna-Trainer Nico Michaty: "Ich habe irgendwann aufgehört, die Chancen zu zählen"

Diese Steigerung hielt aber auch nur bis zum Pausenpfiff. Denn danach ging es wieder in die altbekannte Richtung. Einziger Unterschied: Sören Ahlers hatte das Tor gewechselt. Jener sah erst einen neuerlichen Versuch von Leander Goralski am Pfosten vorbei- (51.) und einen Volleyschuss von Max Wegner über die Latte hinwegrauschen (55.). In der 64. Minute war er dann geschlagen: Max Wegner wurde auf der rechten Seite mit einem langen Ball in Szene gesetzt und legte quer auf Shinta Appelkamp, der das hochverdiente 1:1 erzielte.

Der Weckruf für die Schalker? Nein, Torchancen brachten weiterhin nur die Gäste zustande. Der eingewechselte Timo Bornemann vergab zweimal freistehend (72., 82.) und brachte seinen Trainer Nico Michaty damit zur Verzweiflung. „Ich habe irgendwann aufgehört, unsere Chancen zu zählen“, gestand jener hinterher.

Seine Verzweiflung wäre allerdings noch größer gewesen, wenn Schalkes Joker Randy Gyamenah in der 89. Minute nach Flanke von Janis Grimbergs statt an die Latte ins Netz geköpft hätte. So sprach Nico Michaty von einem „Punkt, mit dem wir einfach zufrieden sein müssen, weil wir fast noch verloren hätten.“ Und Torsten Fröhling? Der konnte das Jahnstadion auch ohne den dreckigen Sieg erhobenen Hauptes verlassen: „Das Hinspiel haben wir verloren, jetzt haben wir einen Punkt geholt. Das ist gut, darauf müssen wir jetzt aufbauen.“

Tore: 1:0 Luca Schuler (18.), 1:1 Shinta Appelkamp (64.)

FC Schalke 04 U23: Ahlers - Frölich, Lübbers, Brackelmann, Riemer - Hofmann, Eggert - Grinbergs, Plechaty - Schuler, Idrizi