Schalkes U23 holt Allgaier: Das sagt Mathias Schober

Gelsenkirchen Nach dem Weggang von Joey Müller hat die Reserve des FC Schalke 04 einen vertragslosen Mittelfeldspieler verpflichtet.

Am Samstag (14 Uhr) geht es für die U23 des FC Schalke 04 mit dem Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV in der Regionalliga West weiter. Das Gesicht des Teams hat sich etwas verändert. Stammkraft Joey Müller hat sich Roda Kerkrade angeschlossen und damit eine große Lücke hinterlassen. Dafür ist mit Felix Allgaier ist ein Neuzugang an Bord.

Lauf- und Spielstärke

„Felix ist ein lauf- und spielstarker Mittelfeldspieler, der die U23-Defensive nach dem Abgang von Joey Müller verstärken wird. In den Spielen der Wintervorbereitung hat er das bereits gezeigt”, streicht Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, auf knappenschmiede.de heraus. Der 20-jährige Allgaier zählte in der Hinrunde noch zum Kader der Reserve des SC Freiburg.

Ab sofort ein Königsblauer: Felix Allgaier. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Für die Breisgauer absolvierte der Mittelfeld-Akteur neun Spiele in der 3. Liga, kam aber nicht ein einziges Mal über 90 Minuten zum Einsatz. Beim 1:0-Sieg in Lübeck am 8. Oktober durfte Allgaier 66 Minuten ran, beim 0:1 in Aue war er etwas mehr als eine Stunde dabei. Die Schalker Scouting-Abteilung beobachtete das Talent im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln. Bei der 0:2-Niederlage absolvierte Allgaier einen 24-minütigen Joker-Einsatz als rechter Verteidiger.

Über Haslach und Freiburg in den Pott

Allgaier begann das Fußballspielen beim heimischen SV Haslach. Seit der Saison 2014/2015 lief er für die Jugendteams des SC Freiburg auf. Bei den Breisgauern gelang dem gebürtigen Offenburger der Sprung in den Profifußball und er debütierte für die U23 in der 3. Liga. Vor wenigen Tagen löste der Allrounder seinen Kontrakt in Freiburg einvernehmlich auf. Bei der Schalker U23 hatte sich Allgaier über mehrere Tage im Probetraining vorgestellt.

