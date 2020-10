Gelsenkirchen. Die U23 des FC Schalke 04 steht am Samstag vor keiner leichten Aufgabe. Um 14 Uhr tritt das Team von Trainer Torsten Fröhling beim VfB Homberg an

Die U23-Fußballer des FC Schalke 04 stehen am Samstag vor keiner leichten Aufgabe in der Regionalliga West. Um 14 Uhr tritt das Team von Trainer Torsten Fröhling in Duisburg beim VfB Homberg an.

Zwar ist der Aufsteiger aus der Oberliga Niederrhein mit vier Niederlagen in die Saison gestartet, doch die Ergebnisse der vergangenen beiden Spieltage lassen aufhorchen. Denn nach dem 2:2 bei der U23 von Borussia Mönchengladbach gewannen die Homberger bei Rot-Weiß Oberhausen mit 1:0.

Schalkes U23-Trainer Torsten Fröhling: „Vielleicht haben wir in Homberg das Glück der Straelener mal auf unserer Seite.“ Foto: Thorsten Tillmann / Funke Foto Services

Daher nehmen die Königsblauen die Partie nicht auf die leichte Schulter, zumal auch sie mit dem 1:2 gegen den SV Straelen im fünften Saisonspiel ihre erste Niederlage kassiert haben. „Homberg hat in Oberhausen diszipliniert gespielt und ein schnelles Umschaltspiel nach vorne gezeigt“, sagt Torsten Fröhling. „Wir sind also gewarnt.“

Fröhling wünscht sich mehr Glück

Die Schalker müssen natürlich auch eine bessere Leistung als zuletzt zeigen. „Wir haben gegen Straelen den Ball zu langsam laufen lassen. Wir müssen unsere spielerische Überlegenheit in Punkte ummünzen“, sagt Torsten Fröhling. „Mit einem Sieg wollen wir wieder in die Erfolgsspur zurück.“ Ob der Coach auf Spieler des Bundesligateams zurückgreifen kann, steht noch nicht fest. Er wünscht sich aber eines: „Vielleicht haben wir in Homberg das Glück der Straelener mal auf unserer Seite.“

Sollten sich Schalker Fans noch überlegen, am Feiertag nach Duisburg zu fahren: Sie müssen sich nicht auf den Weg machen, wenn sie keine Eintrittskarte haben. Wie auf der Homberger Homepage zu lesen ist, folgt der Klub der Empfehlung des Gesundheitsamtes Duisburg und reduziert die Zuschauerzahl für die Partie am Samstag auf 300 Fans. Die restlichen Tickets wurden am Freitag verkauft. Eine Tageskasse im PCC-Stadion öffnet nicht.