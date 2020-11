Sie ist lang und wird immer länger, die Verletztenliste der Schalker Zweitvertretung. Keine guten Voraussetzungen also vor dem dritten Spiel der Englischen Woche, in der die Regionalliga-Fußballer der U23 des FC Schalke 04 am Samstag den SV Lippstadt 08 im heimischen Parkstadion empfangen. Los geht’s um 14 Uhr.

Die Gäste rangieren derzeit auf Platz 18 der Tabelle, das Team von S04-Coach Torsten Fröhling ist zehn Ränge besser platziert. Besonders nach dem enttäuschenden 1:1 am Mittwoch gegen Schlusslicht Rot Weiss Ahlen wird die königsblaue Reserve wohl keine Mannschaft aus dem Tabellenkeller mehr unterschätzen. Schon gar nicht die Lippstädter, die den Schalkern in der vergangenen Spielzeit das Leben schwer machten. In den beiden Partien sprang nur ein Zähler für das Fröhling-Team heraus.

Mehr Kampf, mehr Biss

Das soll dieses Mal anders werden. Kampf bis zur letzten Sekunde und richtig Biss im Spiel möchte der 54-Jährige sehen. „Jeder will spielen. Vom ersten Trainingstag an. Wenn es dann soweit ist, dann müssen die Spieler auch funktionieren“, sagt Fröhling, der in der Partie gegen Ahlen zwar Kampf und Engagement sah, aber betont: „Es geht noch mehr.“ Schließlich würden drei Zähler dem Schalker Punktekonto guttun. Die Lippstädter werden den königsblauen Nachwuchs allerdings wohl in anderer Form fordern, als es Rot Weiss am Mittwoch in einem sehr körperlichen und kampfbetonten Spiel getan hat.

„Lippstadt ist eine spielerische Mannschaft, die immer versucht Fußball zu spielen. Das liegt uns eigentlich etwas besser “, glaubt Fröhling, weiß aber auch, dass es eine schwere Aufgabe für sein Team wird, zumal sich die Liste der Ausfälle noch einmal verlängert hat.

Auch Lübbers fällt aus

So wird es für Fabian Lübbers kein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub geben. Bei dem Foul an ihm, das am Mittwoch zum unglücklichen Gegentreffer geführt hatte, verletzte er sich am Fuß und muss am Samstag passen. Ähnliches gilt für Keeper Michael Zadach. Auch er trug schon das Trikot des SV Lippstadt und auch er steht Schalkes U23-Trainer Torsten Fröhling wegen muskulärer Probleme nicht zu Verfügung.

Nur Henning Matriciani, ebenfalls Ex-Lippstädter, könnte also gegen seinen ehemaligen Klub auflaufen. Weiterhin nicht mit dabei sind die Langzeitverletzten Björn Liebnau, Abdul Fesenmeyer, Nicholas Taitague, Joselpho Barnes und Daniel Kyerewaa. Möglich ist außerdem, dass Fröhling erneut kurzfristig auf weitere seiner Akteure verzichten muss.

Gegen Rot Weiss Ahlen trainierten beispielsweise Luca Schuler und Matthew Hoppe in der ersten Mannschaft mit und standen der Reserve damit nicht zur Verfügung.

