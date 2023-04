Schalkes U23 bei RW Ahlen: Spiel hier bei uns im Livestream

Sidi Sane und die U23 des FC Schalke 04 sind am Ostersonntag in der Regionalliga zu Gast bei Rot-Weiss Ahlen.

Gelsenkirchen. Die U23 des FC Schalke trifft Ostersonntag in der Regionalliga auf Rot Weiss Ahlen. Zwei Ex-Schalker sollen die Gastgeber vorm Abstieg retten.

Zeit der Entscheidungen in der Fußball-Regionalliga West – und die U23 des FC Schalke 04 spielt noch eine wichtige Rolle: Im April trifft die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel gleich auf mehrere Teams, die noch mitten im Abstiegskampf stecken, unter anderem RW Ahlen, die SG Wattenscheid 09 und den 1. FC Bocholt. Am Ostersonntag sind die Schalker zu Gast in Ahlen. Wir übertragen die Partie im Livestream auf waz.de (alle Infos dazu unten im Artikel).

Rot Weiss Ahlen ist inzwischen mit dem dritten Trainerteam in dieser Saison unterwegs. Nach Andreas Zimmermann (bis November) und Andreas Golombek (November bis März) haben seit inzwischen einem Monat zwei Männer mit Schalker Vergangenheit die Verantwortung bei RWA: Markus Kaya und Rene Lewejohann.

Schalkes U23 bei RW Ahlen: Lewejohann trug Asamoah durch die Arena

Regionalliga West, 29. Spieltag: RW Ahlen - FC Schalke 04 U23

Datum: Sonntag, 9. April

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Wersestadion, Ahlen

Ort: Wersestadion, Ahlen

14. November 2015: Gerald Asamoahs letzte Minuten im Schalke-Trikot: Vor seiner Auswechslung im Abschiedsspiel wird Asamoah von Rene Lewejohann auf Schultern getragen. Foto: firo Sportphoto / Volker Nagraszus / firo Sportphoto

Ahlens Cheftrainer Kaya spielte für Schalkes U19 und U23 und kam sogar zu einem Bundesliga-Einsatz: Beim 5:4 über 1860 München wechselte ihn Huub Stevens am letzten Spieltag der Saison 1998/99 ein. Wie Kaya gehört auch Rene Lewejohann zum Kader der Schalker Traditionsmannschaft. Der ehemalige Mittelstürmer lief mehr als 50 Mal für die Schalker Amateure auf und trug Vereinslegende Gerald Asamoah nach dessen Abschiedsspiel durch die Arena.

Nun versuchen die beiden, Ahlen vor dem Abstieg zu retten und brauchen gegen Schalke dringend Punkte.

Schalkes U23-Mannschaft steht im gesicherten Tabellenmittelfeld, hat zuletzt mit dem 1:0 gegen den Wuppertaler SV endlich wieder gewonnen. Ahlen hat nur eins der letzten sechs Spiele gewonnen, verlor zuletzt 1:2 in Rödinghausen und ist in akuter Abstiegsgefahr.

