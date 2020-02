Schalkes U19 siegt, aber Trainer Elgert fliegt

Eigentlich war es doch ein aus sportlicher Hinsicht ausgesprochen ruhiger Vormittag, den Norbert Elgert da am Sonntag auf dem Trainingsgelände des FC Schalke 04 erlebte. Seine königsblauen U19-Fußballer gingen mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung in der Schlussphase des A-Junioren-Bundesligaspiels gegen Rot-Weiß Oberhausen und machten somit die wegen des Sturmes alles andere als ruhigen Wetter-Bedingungen zumindest etwas erträglicher. Doch das, was dem Fußball-Lehrer dann in den letzten Minuten der Partie, die die Schalker letztlich sogar mit 3:0 gewannen, passierte, war für ihn einfach „ein Scherz“.

Binnen zwei Minuten zeigte ihm der junge Schiedsrichter Dominic Koch wegen Meckerns erst die Gelbe und dann die Gelb-Rote-Karte und schickte ihn hinter das Gestänge. Auslöser war eine Szene, bei der sich Norbert Elgert sogar selbst verletzte. Ein Oberhausener bedrängte Schalkes Joselpho Barnes im Zweikampf an der Außenlinie derart stark, dass Letzterer mit seinem Coach zusammenrasselte und dessen Rippen traf. „Wenn ich Schmerzen habe und so ein Check gegen Joselpho nicht geahndet wird, werde ich auch mal böse. Das ist mindestens eine Gelbe Karte, aber das Spiel lief einfach weiter“, erklärte der Coach seine anschließende Beschwerde in Richtung des Unparteiischen und versicherte, dass seine Worte „in keinster Weise beleidigend waren.“

Elgert erkennt Leistungssteigerung

Referee Dominic Koch zückte dennoch zweimal den gelben Karton, infolgedessen Norbert Elgert vom Platz flog und nun für das nächste Ligaspiel am Samstag beim MSV Duisburg gesperrt ist. Der 63-Jährige war fassungslos und polterte: „Ich habe nichts gegen Härte, das bereitet dich gut auf’s Leben und die Zukunft vor. Aber der Schiedsrichter hätte meiner Meinung nach früher eingreifen müssen. Ich habe großen Respekt vor Unparteiischen, aber wenn 20-Jährige dann glauben, mich disziplinieren zu müssen, finde ich das respektlos und beschämend.“

In Duisburg darf Norbert Elgert sein S04-Team nicht vom Spielfeldrand aus coachen. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Mehr wollte Norbert Elgert dazu aber nicht sagen, sondern eher über die Leistung seiner Mannschaft sprechen. Die war nämlich deutlich besser als zuletzt bei der 0:4-Klatsche bei Bayer 04 Leverkusen. „Das war ein reines Kampfspiel unter schweren Bedingungen. Für uns war wichtig, dies nach dem schwachen Auftritt in Leverkusen auch anzunehmen und besser zu machen. Wir waren die klar bessere Mannschaft, hätten aber noch mehr Tore machen können. Der Sieg ist deshalb hochverdient“, bilanzierte der Fußball-Lehrer, der eines jedoch gleich klarstellte: „Um das Leverkusen-Spiel wieder auszugleichen, müssen wir diese Leistung jetzt aber noch fünf-, sechs-, siebenmal hintereinander so bringen.“

Im Vergleich zur Packung aus der Vorwoche hatte Norbert Elgert seine Startelf auf vier Positionen verändert: Mehmet-Can Aydin, Franck Tehe, Lawrence Ennali und Debütant Mikail Maden rückten für Joselpho Barnes, Laurin Tost, Matthew Hoppe und Henri Matter in die Anfangsformation. Anlaufschwierigkeiten gab es aber nicht, im Gegenteil: Nachdem Ennali und Tehe zu Beginn noch vergeben hatten, sorgten die sechstplatzierten Schalker dann schnell für klare Verhältnisse: Erst brachte Tehe S04 mit einem starken Solo in Führung (7.), anschließend ließ RWO-Keeper Haakon Johannes Pomorin einen Freistoß von Brooklyn Ezeh zum 2:0 für Königsblau durch die Finger flutschen (29.).

RWO kam kaum gefährlich vors Tor

In der Folge kam der Tabellenachte zwar etwas besser in die Partie, gefährlich wurde es vor dem Tor von Schlussmann Erdem Canpolat aber nur selten. Die größte Chance vergab Oberhausens Aleksa Markovic, der freistehend drüber köpfte (76.). Auf der anderen Seite hatten die Gastgeber gleich mehrfach die Gelegenheit, den Vorsprung zu erhöhen, doch Lawrence Ennali (74.) und der eingewechselte Joselpho Barnes (88.) scheiterten jeweils aus kurzer Distanz. So dauerte es bis in die Nachspielzeit, als Joker Stanislav Fehler einen Konter mit einem sehenswerten Heber zum 3:0 abschloss. Norbert Elgert saß da schon nicht mehr auf seinem Stuhl neben der Trainerbank, sondern lehnte zwei Meter dahinter am Gestänge…

Tore: 1:0 Franck Tehe (7.), 2:0 Brookylyn Ezeh (29.), 3:0 Stanislav Fehler (90.+1)

Schalke 04: Canpolat – Aydin, Ezeh, Cross, Thiaw, Kaparos, Tehe (69. Fehler), Scheller (78. Michael), Maden, Ennali (86. Kronmüller), Krasniqi (72. Barnes)