U-19-Bundesliga Schalkes U 19 will mit Sieg in Wuppertal oben dranbleiben

Gelsenkirchen. Die U-19-Fußballer gastieren in der A-Junioren-Bundesliga am Samstag (11 Uhr) beim Aufsteiger Wuppertaler SV. Ezeh und Aweimer fallen aus

Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 bekommen es am Samstag in der A-Junioren-Bundesliga mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Die Königsblauen gastieren bei Aufsteiger Wuppertaler SV. Anstoß auf dem Sportplatz Uellendahl an der Paul-Löbe-Straße 20 wird um 11 Uhr sein. Für die aktuell an sechster Stelle liegenden Königsblauen ist es eine enorm wichtige Partie, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.