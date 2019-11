Schalkes Trainer Torsten Fröhling nimmt den Punkt gerne

Auch bei einem Unentschieden kann es Sieger und Verlierer geben. Als im Revierderby der Fußball-Regionalliga vor 3300 Zuschauern in der Wanne-Eickeler Mondpalast-Arena der Schlusspfiff ertönt, verdeutlicht dies der Blick auf die beiden Trainer. Torsten Fröhling, der Coach der U 23 des FC Schalke 04, ballt die rechte Faust, während sein Gegenüber Christian Titz, der Trainer von Rot-Weiss Essen, den Kopf senkt.

0:0 nach 90 Minuten auf einem schrecklichen Rasen: Überschwänglich ist die Freude bei den Schalker U-23-Fußballern nicht, aber sie klatschen sich ab, sie beglückwünschen sich, und der eine oder andere lächelt auch. Nabil Bentaleb zum Beispiel, der bei den Profis aussortiert worden ist und nun nach langer Verletzungspause sein Debüt in der Viertklassigkeit gegeben hat. „Wann spielst du denn wieder bei den Profis?“, will ein Balljunge wissen. „Weiß ich nicht!“, antwortet der Algerier, der am gestrigen Sonntag seinen 25. Geburtstag gefeiert hat.

Lob für Nabil Bentaleb: „Er hat Zweikämpfe gewonnen, er hat Kopfbälle gewonnen“

„Mittlerweile weiß er, was Regionalliga bedeutet“, sagte Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling, der insofern überrascht war, als Nabil Bentaleb nach gerade einmal zweieinhalb Wochen Mannschaftstraining schon so fit ist. „Normalerweise brauchst du vier, fünf Wochen“, sagte Torsten Fröhling, der den 19,5-Millionen-Euro-Mann bis zur 85. Minute hatte spielen lassen.

Nabil Bentaleb auf dem Rasen der Mondpalast-Arena beim 0:0 der Schalker U 23 gegen Rot-Weiss Essen. Foto: Oliver Mengedoht

Schade fand es Torsten Fröhling, dass Nabil Bentaleb die große Chance in der vierten Minute nicht genutzt hatte und an Essens Torwart Marcel Lenz gescheitert war. „Wenn er den reingemacht hätte, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen“, sagte der Schalker Fußball-Lehrer, der sich nach der Pause, als Nabil Bentaleb aus dem offensiven ins defensive Mittelfeld gerückt war, auch über das Engagement seiner Nummer 20 gefreut hatte. „Er hat Zweikämpfe gewonnen, er hat Kopfbälle gewonnen“, sagte Torsten Fröhling. „Und das auf so einem Boden. Es wäre unhöflich, ihn da irgendwie abzustempeln.“

Schalkes Nick Taitague präsentiert sich stark

Als das Spiel dann einige Minuten vorbei war, lächelte RWE-Trainer Christian Titz zumindest schon wieder ein bisschen. Seine Gemütslage hatte sich aber nicht wirklich verändert. „Es ist nachvollziehbar, dass wir enttäuscht sind, weil wir die klar bestimmende Mannschaft gewesen sind“, sagte der 48-jährige Essener Cheftrainer. Gerade in der ersten Halbzeit hatte vor allem David Sauerland auf der rechten Seite immer wieder für Wirbel gesorgt, aber eigentlich nicht einmal einen Abnehmer gefunden. „Wir sind“, sagte Christian Titz, „sehr schlampig mit unseren Chancen umgegangen.“

Und nimmt man es genau, waren es sogar die Schalker U-23-Fußballer, die zwar wenige, aber sicherlich die besseren Möglichkeiten hatten. Die große Chance Nabil Bentalebs aus der vierten Minute ist bekannt, und nach der Pause setzte das Fröhling-Team, bei dem Nick Taitague, auch wenn er sich für eine Schwalbe eine Gelbe Karte einhandelte, einen sehr starken Eindruck hinterließ, immer wieder diese berühmten Nadelstiche.

Jason Ceka bereitet zwei Schalker Chancen vor

Okay: Nachdem Hamdi Dahmani in der 67. Minute Joshua Endres bedient hatte, konnten sich die Schalker glücklich schätzen, dass der Essener am Tor von Krystian Wozniak vorbeigeschossen hatte, aber dann waren es die favorisierten Rot-Weissen, die gleich zweimal sehr tief durchatmen mussten. In beiden Fällen war der in der 70. Minute eingewechselte Jason Ceka Ausgangspunkt: Zunächst schoss jedoch Sandro Plechaty vorbei (71.), und dann bekam Fatih Candan nach einer scharfen Hereingabe Jason Cekas nicht mehr als die Fußspitze an den Ball (77.). Marcel Lenz wäre wohl machtlos gewesen. Der 28-jährige ehemalige Schalker stand übrigens deshalb zwischen den Essener Pfosten, weil sich Stammtorwart Jakob Golz beim Aufwärmen eine Leistenverletzung zugezogen hatte.

3300 Zuschauer sahen das Regionalliga-Revierderby zwischen der U 23 des FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen. Foto: Oliver Mengedoht

„Mit ein bisschen Glück gehst du 1:0 in Führung, und dann hast du eine breitere Brust“, meinte Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling, der seine Mannschaft in der zweiten Hälfte besser als in der ersten gesehen hatte. „Wir haben umgestellt und konnten das dann besser verteidigen“, sagte er und sprach davon, dass sein Team in der zweiten Halbzeit ein bisschen Glück und ein bisschen Pech gehabt habe. „Wir haben gegen einen sehr starken Gegner eine gute Leistung gezeigt“, sagte der 53-Jährige. „Wir nehmen den Punkt gerne mit.“ Über diesen einen Zähler freute er sich auch deshalb so sehr, weil es zuvor zwei Niederlagen gesetzt hatte, nämlich ein 0:3 bei der U 21 des 1. FC Köln sowie ein 1:2 gegen den SV Rödinghausen.

Tore: Fehlanzeige.

FC Schalke 04 U 23: Wozniak - Liebnau, Becker, Lübbers, Carls - Hofmann, Eggert (64. Candan) - Taitague, Bentaleb (85. Langer), Plechaty (88. Riemer) - Grinbergs (70. Ceka).