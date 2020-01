Schalkes Testspieler Luca Schuler setzt den Schlusspunkt

Was Torsten Fröhling in der ersten Halbzeit am Samstagnachmittag am Ernst-Kuzorra-Weg zu sehen bekam, das gefiel ihm sogar – allerdings nur vom Drittliga-Vorletzten SC Preußen Münster. Den Auftritt seiner Mannschaft im ersten Abschnitt bezeichnete der Trainer der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 als Katastrophe. „Die Münsteraner haben komplett das gezeigt, was ich von unseren Jungs erwartet hatte“, sagte der 53-jährige Fußball-Lehrer nach der 2:4 (0:3)-Niederlage.

In dieser Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, gaben die Preußen sofort Vollgas und brauchten nur acht Minuten, um mit 2:0 vorne zu liegen. „Die haben uns schön den Schneid abgekauft, wir sind gar nicht zurechtgekommen“, sagte Torsten Fröhling, der insgesamt sechs Gastspieler in seinem Aufgebot hatte, allerdings diesmal nicht den bei den Profis aussortierten Nabil Bentaleb. Der Grund des Trainers klingt plausibel: „In zwei Wochen geht’s wieder um Punkte. Ich plane die Rückrunde ja nicht mit Nabil in der U 23.“

Willensleistung: Phil Halbauer gelingt das Schalker 1:4

Es fiel auf, dass der Ball regelmäßig gut durch die Münsteraner Reihen lief. „Aber wenn du Platz hast, kannst du auch gut spielen“, meinte Torsten Fröhling, der Schlimmstes befürchten musste, nachdem die Preußen auf 3:0 und direkt nach der Pause sogar auf 4:0 erhöht hatten. Dann sah er jedoch eine Reaktion seines Teams. Endlich. „Wir haben uns geschüttelt, disziplinierter und engagierter gespielt und besser verschoben“, berichtete der Trainer des Regionalliga-Elften, und er schmunzelte, als er sagte, dass „wir die zweite Halbzeit mit 2:1 gewonnen haben“.

Über das Anschlusstor, das Phil Halbauer nach schöner Vorarbeit von Jason Ceka gelang, freute sich Torsten Fröhling sogar richtig. „Da hat er den unbedingten Willen gezeigt, das Tor zu machen“, sagte er. „So stelle ich mir das vor, so torgeil zu sein.“ Und für den Schlusspunkt sorgte dann einer der sechs Testspieler sechs Minuten vor dem Ende. Luca Schuler aus der U 21 des 1. FC Köln gelang das 2:4. Nachdem der 20-Jährige gegen den Oberligisten RSV Meinerzhagen – 0:1 beim Abbruch in der 78. Minute nach der schweren Verletzung Eric Gueyes – nicht so gut drauf gewesen sei, „hat er diesmal einen ordentlichen Eindruck hinterlassen“, sagte Torsten Fröhling. „Von einem Mittelstürmer erwartet man, dass er Tore macht.“

Testspiel am kommenden Freitag gegen den FC Homburg

Ihren letzten Test, bevor es in der Meisterschaft am 25. Januar (Samstag, 14 Uhr) beim SV Lippstadt 08 weitergeht, bestreitet die Schalker U 23 am kommenden Freitag (17. Januar) gegen den FC Homburg, den Tabellenvierten der Regionalliga Südwest. Anstoß wird um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen-Platz 6 am Parkstadion sein. „Wir müssen uns auf jeden Fall steigern“, sagt Torsten Fröhling und spricht von einer momentanen Härtephase. Freie Tage fallen in der Vorbereitung auf die zweite Regionalliga-Saisonhälfte aus.

Tore: 0:1 Fridolin Wagner (4.), 0:2, 0:3 Maurice Litka (8., 28.), 0:4 Seref Özcan (46.), 1:4 Phil Halbauer (65.), 2:4 Luca Schuler (84.).

FC Schalke 04 U 23: Wozniak (46. Ahlers) - Gastspieler (46. Gastspieler), Jordan (46. Lübbers), Gastspieler, Gastspieler (46. Riemer) - Plechaty (46. Gastspieler), Hofmann (46. Hempel), Eggert (46. Langer), Fontein (46. Ceka), Grinbergs (46. Halbauer, 79. Gyamenah) - Candan (46. Gastspieler).