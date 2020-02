Schalkes Motto: Lieber schwer, wenn es auch leicht geht

Ein paar Minuten nach der Schluss-Sirene hatte Schalkes 2,06-Meter-Riese Johannes Joos einen Schuh ausgezogen. Beim Gespräch mit einem Fan ließ Joos den Schuh hinter seinem Rücken mit einer Hand immer wieder auf und abfedern. So, als wenn er die entscheidenden Spielzüge noch einmal genau erklären wollte.

Wo lag nun aber der Knackpunkt für Schalkes 70:80-Heimpleite gegen die Kirchheim Knights in der 2. Basketball Bundesliga ProA? „Es gab nicht den einen Knackpunkt“, stellte Schalkes Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert fest.

Es gab eher mehrere kleine Fehler, die in der Gesamtsumme zur 16. Saisonniederlage im 23. Meisterschaftsspiel führten. „Wir haben Kirchheim zu Beginn gewähren lassen. Fast die ganze Mannschaft hat nicht ins Spiel gefunden und eine recht lange Anlaufphase gebraucht“, analysiert Steinert.

Schalke lag vor 300 Fans in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle nach dem ersten Viertel 11:17 zurück. „Das war überhaupt nicht gut von uns. Wir haben es nicht geschafft, in der Anfangsphase in den richtigen Rhythmus zu kommen. Wir machen uns viele Sachen ein bisschen zu schwer“, stellte S04-Headcoach Alexander Osipovitch fest.

Shavar Newkirk verliert gegen die Kirchheim Knights den Halt. Newkirk war mit 13 Punkten Schalkes bester Scorer. Foto: Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Zu Beginn des zweiten Abschnitts betrug der Rückstand auf die Kirchheimer „Ritter“ bereits neun Punkte, doch die Königsblauen fighteten sich durch Shavar Newkirk, Shawn Gulley, Björn Rohwer sowie Johannes Joos zurück und schafften sogar eine knappe 26:25-Führung. „Die Jungs haben gekämpft, das war positiv“, meinte Osipovitch. Doch die nötige Cleverness fehlte den Schalkern, die nach dem Sieg in Ehingen eigentlich mit großem Selbstvertrauen hätten aufspielen sollen. „Man hat gemerkt, dass Kirchheim bei uns nicht so unter Druck oder Stress gestanden hat. Wir wollen unbedingt und denken auch, dass wir es schaffen, aber das Ergebnis ist dann ein anderes. Wir müssen es einfach mal hinkriegen, nach einem erfolgreichen Spiel nachzulegen“, fordert Schalkes Trainer mehr Konstanz ein.

Zwei schlechte Viertel sind Gift

Nach einem passablen dritten Viertel war die Schlussphase wieder zum Wegschauen. Die Königsblauen verloren das letzte Viertel mit acht Punkten. „Immer, wenn wir zwei schlechte Viertel abliefern, dann verlieren wir unsere Spiele“, hat Alexander Osipovitch festgestellt. So musste er den Knights zum „verdienten Sieg“ gratulieren. Kirchheims Trainer David Rösch kommentierte: „Wir haben Schalke zu Ballverlusten gezwungen. Ich bin glücklich darüber wie wir aufgetreten sind. Zuletzt hatten wir immer mal wieder den nötigen Kampfgeist vermissen lassen, diesmal war er da. Ich bin stolz auf meine Jungs.“

Schalkes Point Guard Thomas Szewczyk blickte unmittelbar nach dem Spiel schon auf die kommende Aufgabe am nächsten Montag in Bremerhaven. „Da müssen wir zwei Schippen drauflegen. Wir müssen die Kirchheim-Niederlage jetzt möglichst schnell abhaken.“



Viertel: 11:17, 23:19, 22:22, 14:22

Schalke 04: Haymond (9/1), Newkirk (13/1), Jean-Louis (5/1), Joos (9/1), Dunn, Touray (11), Szewczyk, Rohwer (3/1), Gulley (12/1), Belger (8).