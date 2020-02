Schalkes Michael Gregoritsch sieht das Dach davonfliegen

Zum Rückrunden-Start der Bundesliga feierte Michael Gregoritsch ein ausgezeichnetes Debüt im Trikot des FC Schalke 04 beim Sieg über Borussia Mönchengladbach. Erst klärte er auf der Linie, dann bereitete er das 1:0 durch Suat Serdar vor, und dann erzielte er das 2:0 selbst. Okay: An diese Leistung knüpfte der vom FC Augsburg ausgeliehene Österreicher bislang nicht wieder an, allerdings kehrte am späten Dienstagabend ein fast schon überdimensionales Strahlen in sein Gesicht zurück.

„Ich bin sehr, sehr glücklich, überaus erfreut über das Spiel. Einfach geil“, sagte der 25-jährige Stürmer der Königsblauen, nachdem er kurz zuvor mit seinen Teamkollegen Hertha BSC mit 3:2 nach Verlängerung niedergerungen hatte und ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen war. „Das ist ja Pokal, wie man es sich wünscht – mit einem glücklichen Ende für uns, aber trotzdem auch verdient“, meinte Michael Gregoritsch. „Ich werde mit einem Lachen ins Bett gehen und den Abend genießen“, erzählte er kurz nach Mitternacht. „Es gibt nur wenige Abende, die man davon in einem Fußballer-Leben hat. Ich hatte Gott sei Dank auch schon ein, zwei auch davor. Aber das ist schon was Besonderes.“

Michael Gregoritsch: „Ich hatte durchgehend das Gefühl, dass wir dran sind“

Klar: An dieser Stelle darf ein Thema, das diesen Pokal-Abend mehr als bestimmt hat, nicht fehlen: die rassistischen Beleidigungen gegen Berlins Torunarigha. Michael Gregoritsch hatte davon während des Spiels nichts mitbekommen. „Wenn’s so war, muss man das ganz klar verurteilen, ansprechen und sanktionieren“, sagte er nach der Partie in der Veltins-Arena. „Das ist eine Geschichte, die sich leider wieder ein bisschen entwickelt hat, dass es kommt. Das darf nicht sein. Hier kommen so viele Nationen und Kulturen zusammen, auch in unserer Mannschaft: Da hat Diskriminierendes nichts verloren.“

Zurück zum Sportlichen, das Michael Gregoritsch sehr zufrieden stimmte. „Wir haben 120 Minuten lang Gas gegeben, alles reingeworfen und uns am Ende auch verdient belohnt. Ich hatte durchgehend das Gefühl, dass wir dran sind und das Tor machen können“, sagte der 17-malige Nationalspieler Österreichs (zwei Tore). „Wir haben es in der Halbzeit auch angesprochen, dass wir ein Tor brauchen, das Stadion dann kopfsteht und das Dach davonfliegt“, erzählte er. „Und genau das ist passiert, und dann ist es für eine Auswärtsmannschaft schwierig, hier noch zu bestehen. Wenn man weiß, dass man so eine Wucht entgegengesetzt bekommt.“

Schalkes Innenverteidiger Jean-Clair Todibo patzt beim 0:2

Den Glauben an den Sieg und das Weiterkommen hatte auch Benito Raman, der 3:2-Siegtorschütze, nie verloren. „Ich bin sehr glücklich über meinen Treffer“, erzählte der Belgier. „In dieser Szene habe ich eine meiner Qualitäten – den tiefen Lauf mit viel Tempo – abgerufen.“ Dabei war ein Faktor für den 25-Jährigen, der für Ahmed Kutucu eingewechselt worden war, besonders wichtig. „Wir sind ruhig geblieben und haben in der zweiten Hälfte unsere Qualitäten auf den Platz gebracht“, sagte Benito Raman, über dessen Tor sich auch sein Trainer David Wagner besonders freute – ebenso wie über die Leistung von Jean-Clair Todibo. Dieser hatte sein Pflichtspiel-Debüt in der königsblauen Startelf gefeiert, das in der Innenverteidigung neben Matija Nastasić dann allerdings nur 45 Minuten dauerte.

Schalkes Jean-Clair Todibo gegen Berlins Torschützen und Vorbereiter Pascal Köpke. Foto: Max Ellerbrake / firo

„Ich denke, er hat‘s gut gemacht. Leider hängt er beim zweiten Tor mit der Restverteidigung drin“, sagte der Schalker Cheftrainer. Der 20-jährige Franzose hatte den Berliner 1:0-Schützen Pascal Köpke, den Sohn des ehemaligen Nationaltorwarts Andreas, ziehen lassen, so dass dieser das 2:0 durch Krzysztof Piątek vorbereiten konnte.

Deshalb musste er gehen und seinen Platz auch für Ozan Kabak zur zweiten Halbzeit räumen? Nein. „Er hatte muskuläre Probleme, deswegen haben wir ihn ganz kurzfristig schon ausgewechselt“, sagte Trainer David Wagner. „Er hat zwar gedacht, er kann‘s noch mal probieren, aber das war uns dann zu heiß. Das war absolut in Ordnung: Man hat gesehen, dass er schnell ist, dass er im Spielaufbau die Ruhe hat. Dass die Abstimmung nicht hundertprozentig sein kann, ist auch klar. Aber das waren ganz wichtige 45 Minuten für ihn für die nächsten Monate. Ich hoffe, dass es muskulär nicht so schlimm ist und wir ihn früh genug runtergeholt haben, damit er uns am Wochenende und in den nächsten Wochen weiterhelfen kann.“