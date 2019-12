Sundern. Schalkes Lisa Wonsak erreicht bei den Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften der Jugend 18 das Hauptfeld, scheitert dort aber in Runde eins.

Schalkes Lisa Wonsak feiert in Sundern zwei Gruppensiege

Für die Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften der Jugend 18, die in Sundern stattfanden, hatte sich von den heimischen Nachwuchskräften nur Lisa Wonsak vom FC Schalke 04 qualifiziert.

Sie konnte sich gegen über dem Vorjahr, als sie frühzeitig ausgeschieden war, um einiges steigern. So zog sie im Einzel mit zwei Siegen als Gruppenzweite in das Hauptfeld ein. Dort musste sie allerdings bereits in der ersten Runde nach einer 0:3-Niederlage gegen die spätere Viertelfinalistin Eireen Kalaitzidou von Borussia Düsseldorf die Segel streichen.

Achtelfinal-Aus in der Doppel-Konkurrenz

Eine bessere Platzierung hatte Lisa Wonsak möglicherweise in ihrem letzten Gruppenspiel verpasst. Da hatte sie etwas überraschend gegen die bis dahin sieglose Laura Milos vom TTV Lage verloren. Dadurch war schließlich Sarah Löher vom TTV Hövelhof, gegen die die Schalkerin zuvor in vier Sätzen gewonnen hatte, Gruppensiegerin geworden und hatte sich im weiteren Turnierverlauf bis auf den Bronze-Rang vorgespielt.

Im Doppel, das Lisa Wonsak mit Sandra Osuch vom TuS Haltern bestritt, konnte sie in der ersten Runde noch einen 3:1-Erfolg feiern. Im Achtelfinale waren dann die späteren drittplatzierten Felina Busch/Luisa Düchting (Bonn) doch eine Nummer zu groß. So waren die Titelkämpfe für Lisa Wonsak bereits nach dem ersten Tag beendet.