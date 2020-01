Oberhausen. Nach fünf Pleiten irgendetwas ändern. Nur was? Schalkes Marley Jean-Louis fing bei seinen Schuhen an.

Schalkes Jean-Louis: Neue Schuhe, neues Sieg-Gefühl

Sie können es doch noch. Schalkes Korbjäger haben nach fünf Pleiten in Folge in der 2. Basketball Bundesliga ProA endlich wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren. Gegen die MLP Academics Heidelberg, gegen die es auch im Hinspiel einen seinerzeit überraschenden Sieg gegeben hatte, schaffte das S04-Team jetzt ein 82:83 nach Verlängerung. Nach regulärer Spielzeit hatte es 73:73 gestanden. „Mir ist ehrlich gesagt ein ganzes Gebirge vom Herzen gefallen“, atmete Tobias Steinert kräftig durch.

Der Chef der Schalker Basketballer bilanzierte: „Es war ein klassisches Spiel der Läufe. Heidelberg ist gut in die Partie gekommen und lag zwischenzeitlich schon klar vorne.“ Die Gäste aus der Studentenstadt führten kurz vor Ende des ersten Viertels mit elf Punkten, bevor die Hausherren das Resultat noch etwas erträglicher gestalten konnten.

Auch das zweite Viertel ging an die Heidelberger - allerdings nicht mehr ganz so eindeutig. Schalke kam bis auf zwei Punkte heran, geriet aber danach wieder mehr ins Hintertreffen, so dass es mit einem 35:44 in die Halbzeit ging.

Im dritten Viertel dominierte Schalke, fightete noch stärker um jeden Ball und hatte das Glück in kniffligen Situationen immer öfter auf seiner Seite. Während Heidelberg mit diversen Schiedsrichter-Entscheidungen haderte, machten Courtney Belger & Co. unermüdlich weiter. Die rund 150 Zuschauer, die am Montagabend in die Oberhausener Willy-Jürissen-Halle gekommen waren, trieben ihr Team permanent an. Die Folge: Schalke funktionierte die drohende sechste Pleite zur Auferstehung um. „Es ist alles eine Kopfsache“, stellte Marley Jean-Louis, mit 14 Punkten drittbester Werfer der Schalker, fest. Der 1,88-Meter-Guard hatte extra zum Spiel gegen Heidelberg seine Ausrüstung gewechselt und setzte diesmal auf knallrote Schuhe. „Unser Fotograf hat gemeint, dass ich mal etwas ändern soll. Und da habe ich eben die Schuhe gewechselt“, meinte Jean-Louis mit einem breiten Grinsen.

Änderungs-Vorhaben umgesetzt

Dass er seine gute Leistung mit der Auszeichnung „Malocher des Spiels“ garnierte, freute ihn zwar, aber unter dem Strich war ihm das nicht besonders wichtig. „Für einen Spieler ist so eine Ehrung natürlich eine schöne Sache, aber der Team-Erfolg besitzt für mich ganz klar Vorrang. Wir haben uns als Mannschaft fest vorgenommen, dass wir 2020 etwas ändern wollen. Damit haben wir jetzt angefangen.“

Schalkes Courtney Belger behielt die Nerven. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Nach starkem S04-Schluss-Spurt ging Heidelberg wieder knapp in Führung, bevor Shavar Newkirk 45 Sekunden vor dem Ende das 73:73 erzielte. In der packenden Verlängerung lag Schalke fünf Sekunden vor Spielschluss 81:82 hinten. Courtney Belger versenkte zwei Freiwürfe zum 83:82. Der letzte Heidelberger Angriff wurde von den Königsblauen geblockt. Sirene, Jubel, Erleichterung. „Es ist extrem wichtig für unser Selbstvertrauen, dass wir endlich wieder ein Spiel gewonnen haben. Wir haben es zwischenzeitlich ausgeblendet, dass die letzten Wochen nicht gut gelaufen sind und konnten den Schalter im Kopf umlegen. Alles, was zuletzt gegen uns lief, ist diesmal auf unsere Seite umgeschlagen“, freute sich Tobias Steinert, der nach dem Spiel durchblicken ließ, dass Schalke die Augen auf dem Transfermarkt offen hält: „Wir schauen, ob etwas geht.“

Viertel: 17:25, 18:19, 22:14, 16:15.

Verlängerung: 10:9.

FC Schalke 04: Newkirk (13/1), Jean-Louis (14/4), Spencer (6), Joos (1), Dunn (4), Touray (16), Szewczyk, Rohwer (11), Belger (18/2).