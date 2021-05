Schalkes Hoppe auf der Bank, BVB-Mann Reyna trifft Pfosten

St. Gallen. Der ehemalige Schalker Weston McKennie führt die Nationalmannschaft der USA als Kapitän aufs Feld in St. Gallen. Die Schweiz gewinnt mit 2:1.

Matthew Hoppe vom Fußball-Zweiligisten FC Schalke 04 ist am Samstagabend nicht zu seinem Debüt in der Nationalmannschaft der USA gekommen. Der 20-jährige Stürmer saß während des Testspiels im Kybunpark in St. Gallen gegen die Schweiz nur auf der Bank und sah eine 1:2 (1:1)-Niederlage seiner Mannschaft.

Es war nicht nur die Partie zwischen der Schweiz und den USA, es war auch ein Treffen zahlreicher Bundesliga-Spieler mit dem deutschen Schiedsrichter Harm Osmers (Hannover). In der Startformation der Eidgenossen standen gleich vier Profis von Borussia Mönchengladbach: Torwart Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria sowie der ehemalige Schalker Breel Embolo. Auf der anderen Seite waren Gio Reyna von Borussia Dortmund, John Brooks vom VfL Wolfsburg und Josh Sargent von Schalkes Mit-Absteiger Werder Bremen in der ersten Elf dabei, während ein ehemaliger Königsblauer die Kapitänsbinde der USA trug: Weston McKennie von Juventus Turin.

Frankfurts Steven Zuber gelingt das 2:1-Siegtor für die Schweiz

Sehr flott war der Start: Nach nur fünf Minuten brachte Sebastian Lletget (Los Angeles Galaxy) die Amerikaner mit 1:0 in Führung, aber bereits nach zehn Minuten war der Spielstand wieder ausgeglichen. Ricardo Rodriguez vom FC Turin markierte das 1:1. Die große Chance zum Schweizer 2:1 ließ er drei Minuten vor dem Pausenpfiff aus, als er den Ball vom Elfmeterpunkt aus neben das Tor der USA setzte.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit, in der Gio Reyna die 2:1-Führung der Amerikaner verpasste, als er den Außenpfosten traf, wechselten die Trainer Vladimir Petković (Schweiz) und Gregg Berhalter (USA) jeweils sechsmal – und einer der zwölf Eingewechselten war auch der Siegtorschütze der Eidgenossen: Steven Zuber. Der 29-Jährige von Eintracht Frankfurt vollendete nach einem Durcheinander im US-Strafraum zum 2:1 für die Schweizer Nationalmannschaft, die in ihrem zweiten und letzten Test vor dem EM-Start am 12. Juni (Samstag) gegen Wales am kommenden Donnerstag (3. Juni) auf Liechtenstein trifft. (AHa)

