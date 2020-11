Bis zum Anpfiff des nächsten Spiels dauerte es noch über 48 Stunden, da durften die U23-Fußballer des FC Schalke 04 schon jubeln. Am Montag trudelte die frohe Botschaft bei den Königsblauen ein, dass sie weiterhin in der Regionalliga West um Punkte spielen dürfen und nicht von der corona-bedingten Einstellung des Spielbetriebs im Amateurbereich betroffen sind. Zuvor war noch unklar gewesen, ob die Regionalliga als Amateur- oder Profiklasse behandelt werden sollte. Das Abendspiel der Schalker beim Aufsteiger SC Wiedenbrück findet am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) also wie geplant statt.

S04-Trainer Torsten Fröhling ist davon positiv überrascht: „Wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es weitergeht. Umso mehr freuen wir uns darüber“, sagt er und betont: „Es ist nun noch mehr unsere Verantwortung, konsequent zu bleiben und die Regeln weiterhin einzuhalten.“

Trotz der langen Ungewissheit, ob es nun weitergeht oder nicht, sieht Torsten Fröhling sein Team für das anstehende Duell gut gerüstet. „Wir haben die Vorbereitungen so durchgezogen, als wenn das Spiel ganz normal stattfindet. Am Sonntag haben wir unser Spiel gegen Rot-Weiss Essen analysiert und am Montag dann Wiedenbrück. Wir sind also zweigleisig gefahren“, erzählt der Coach.

Wiedenbrück vorne hui, hinten pfui

In seiner Analyse des nächsten Gegners waren vor allem viele Warnungen enthalten. Als Tabellenelfter ist der SCW schließlich der beste der vier Aufsteiger. „Die Wiedenbrücker“, erklärt Torsten Fröhling, „sind mutig und frech. Sie spielen einfach drauflos, schießen viele Tore und kassieren aber auch viele.“ Beispiele dafür sind das jüngste 3:3 bei Rot-Weiß Oberhausen oder das 4:4 zwei Wochen zuvor gegen Fortuna Köln.

Ihren Namen als Remis-Könige machten die Wiedenbrücker dabei alle Ehre. Sechs ihrer zehn Spiele endeten ohne Sieger. Dass auch die Schalker bereits fünfmal die Punkte geteilt haben – unter anderem am Samstag beim 1:1 gegen Essen, weiß Torsten Fröhling natürlich. Für das Duell am Mittwoch hat der Coach, der auf Björn Liebnau, Phil Halbauer, Abdul Fesenmeyer, Joselpho Barnes, Nick Taitague und Torwart Jannick Theißen verzichten muss, deshalb einen klaren Wunsch: „Wir wollen die Partie gewinnen. Aber wenn wir doch schon unentschieden spielen, dann soll es bitte auch ein 4:4 werden.“