Eigentlich hätte am Sonntag Schalke gegen Schalke spielen sollen. In der Fußball-Kreisliga A der Frauen stand das direkte Duell der beiden im Sommer neu gegründeten Mannschaften des FC Schalke 04 auf dem Programm. Da der Amateursport allerdings wegen den hohen Corona-Fallzahlen bis mindestens Ende November ausgesetzt wurde, musste dieses besondere Spiel zwischen Team Blau und Team Weiß ausfallen.

Schalke 04: Direktes Duell fiel aus

Auch Boris Liebing hatte sich schon sehr auf diesen Tag gefreut. Der 43-Jährige ist auf Schalke als Koordinator der Sportabteilungen für den Frauenfußball zuständig und trainiert darüber hinaus Team Weiß. „Das direkte Duell hätte für uns zwar keine Riesen-Bedeutung gehabt, weil wir uns eigentlich als ein großes Team sehen. Trotzdem wäre es natürlich ein interessantes Duell gewesen, weil sich beide Mannschaften so gut kennen“, sagt Boris Liebing. „Ich telefoniere jeden Tag mit den Trainern von Team Blau. Da wäre es schwer geworden, den gegnerischen Trainer zu überraschen.“

Brisant wäre die Partie aber auch aufgrund der Tabellenkonstellation gewesen: Beide Schalker Mannschaften haben ihre bisherigen Ligaspiele allesamt gewonnen. Team Blau führt die Tabelle an, Team Weiß ist bei zwei weniger absolvierten Spielen Vierter. Ein Zwischenstand, der viele nicht überraschen mag. Schließlich konnten die Schalker bei ihren Sichtungstrainings aus einem Pool von mehr als 300 Spielerinnen wählen, um zwei schlagkräftige Truppen zusammenzustellen.

Die Fußballerinnen des FC Schalke 04 müssen in der Kreisliga beißen. Für die Gegnerinnen steht meistens das Spiel des Jahres an. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Das ändert aber nichts daran, dass Boris Liebing nach den ersten Ligapartien ein überaus positives Zwischenfazit zieht: „Die Arbeit mit den Spielerinnen macht uns riesig Spaß. Einige haben schon länger nicht mehr oder sogar noch nie im Verein gespielt. Sie saugen das Training richtig auf und verbessern sich fast in jedem Spiel“, schwärmt er. „Außerdem ist auf dem Platz eine richtige Begeisterung zu spüren. Die Mädels haben richtig Bock, für Schalke 04 Fußball zu spielen. Alle brennen für dieses Projekt.“

Was das aber auch umgekehrt heißt? Jeder Gegner in der Kreisliga A hat Bock darauf, die hochfavorisierten Schalkerinnen herauszufordern. „Für unsere Gegner“, erzählt Boris Liebing, „ist es oft das Spiel des Jahres. Schalke hat halt eine besondere Strahlkraft. Am Anfang war es für viele unserer Spielerinnen etwas schwierig, mit diesem Druck umzugehen. Inzwischen klappt das aber besser.“

Dass die neuen Corona-Beschränkungen sowohl diese als auch die sportliche Entwicklung vorerst stoppen, ist nicht nur für Boris Liebing ärgerlich. Der Trainer und seine Spielerinnen haben sich für den Lockdown deshalb kreative Alternativen einfallen lassen: „Zweimal pro Woche machen wir ein Online-Training. Da turnt dann jemand zuhause vor dem Laptop vor und die anderen machen das nach“, berichtet Boris Liebing. „Außerdem machen wir montags ein Quiz über die Geschichte von Schalke. So sollen auch diejenigen, die noch nicht so mit dem Verein vertraut sind, unseren besonderen Klub kennenlernen.“

Ein Aufstiegsplatz in der Kreisliga A

Die Zeit im Lockdown wollen die Schalker also abwechslungsreich gestalten, um gut vorbereitet zu sein, wenn der Spielbetrieb weitergeht. Bei allem Zusammenhalt zwischen den Teams wird es dann schließlich auch darum gehen, wer in der Kreisliga A den einzigen Aufstiegsplatz ergattert. Welche Partien dafür entscheidend sein werden? Natürlich die direkten Duelle Schalke gegen Schalke.