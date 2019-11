Gelsenkirchen. „Wir wissen, dass das nicht einfach wird, aber wir wollen damit am Sonntag in Lippstadt anfangen“, sagt Schalkes U-17-Trainer Frank Fahrenhorst.

Schalkes Fahrenhorst will bis Weihnachten noch drei Siege

So mancher, der in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga mit der U 17 des FC Schalke 04 sympathisiert, mag vielleicht schon an das Derby gegen Borussia Dortmund in einer Woche denken. Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst zählt nicht dazu. „Das Derby ist für mich noch nicht existent“, sagt er. Sein Augenmerk richtet sich ganz auf das Auswärtsspiel an diesem Sonntag beim SV Lippstadt 08. Anstoß ist um 11 Uhr in der Liebelt-Arena an der Wiedenbrücker Straße.

Die Lippstädter gehören zu den wenigen vermeintlich Kleinen in der West-Staffel, gegen die die Königsblauen in der Hinrunde gewinnen konnten. Beim 3:0-Sieg im August hatten sie nicht die geringsten Mühen. „Beide Mannschaften haben sich in der Zwischenzeit entwickelt, auch der SV Lippstadt 08“, macht Frank Fahrenhorst deutlich.

Noah Heim ist wieder ins Training eingestiegen

Stimmt. Das Team aus dem Kreis Soest hat zuletzt dreimal in Folge gewonnen und sich als Tabellenneunter von den Abstiegsrängen entfernt. Schalkes Erfolgsserie ist noch etwas länger. Sie umfasst mittlerweile sieben Partien, von denen drei allerdings mit einem Remis endeten.

„Wir wollen noch drei Siege holen bis Weihnachten“, hat Frank Fah­renhorst seinem Team mitgeteilt. „Wir wissen, dass das nicht einfach wird, aber wir wollen damit am Sonntag in Lippstadt anfangen. Wichtig ist, dass wir das Spiel im Kopf annehmen.“ Er muss wie zuletzt auf die verletzten Mfundu-Zwillinge Jordy und Ardy verzichten. Außerdem fehlt Torhüter Luis Lungwitz dem Tabellenfünften. Noah Heim ist nach längerer Verletzungspause ins Training eingestiegen.

Ihr letztes Spiel in diesem Jahr nach den Partien beim SV Lippstadt 08 und gegen Borussia Dortmund bestreiten die Schalker U-17-Fußballer am 15. Dezember (Sonntag) auswärts. Das Fahrenhorst-Team gastiert dann beim aktuellen Tabellensiebten DSC Arminia Bielefeld. Anstoß wird um 11 Uhr sein.