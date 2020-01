Gelsenkirchen. Ebbe Sand, der einst mit Emile Mpenza ein herausragendes Schalker Stürmer-Duo gebildet hat, wird Co-Trainer der dänischen Nationalmannschaft.

Schalkes ehemaliger Publikumsliebling hat einen neuen Job

Unvergessen: der Däne Ebbe Sand und der Belgier Emile Mpenza, die einst ein herausragendes Stürmer-Duo des FC Schalke 04 gebildet haben. Jetzt hat Ebbe Sand, der von 1999 bis 2006 das königsblaue Trikot getragen hat, einen neuen Job. Der 47-Jährige, teilte der dänische Verband DBU am Freitag mit, wird Co-Trainer der Nationalmannschaft seines Heimatlandes.

Der 47-Jährige, der selbst zwei Welt- und zwei Europameisterschaften gespielt hat, wird Assistent von Nationalcoach Åge Hareide. „Das ist eine großartige Gelegenheit für mich“, sagt Ebbe Sand. „Die Nationalmannschaft bedeutet mir viel, ich habe gute Erinnerungen als Spieler und Coach. Darum hatte ich keine Zweifel, dass ich den Job annehme.“ Zwischen 2008 und 2014 hat er bereits als Stürmertrainer Dänemarks gearbeitet. Als Spieler kam er zwischen 1998 und 2004 auf 66 A-Länderspiele, in denen ihm 22 Treffer gelangen.

22 Tore in der Saison 2000/01 – wie Sergej Barbarez

In ihrer Vorrunden-Gruppe B werden die Dänen in Kopenhagen bei der Europameisterschaft 2020 auf Finnland, Belgien und Russland treffen. „Ebbe hat eine große Erfahrung mit Endrunden und tiefe Einblicke in die Nationalmannschaft“, sagt Nationaltrainer Åge Hareide über den ehemaligen Schalker, der mit 73 Treffern drittbester Bundesliga-Torschütze der Königsblauen ist – nach Klaus Fischer (182) und Klaas-Jan Huntelaar (82).

In der Saison 2000/01, als die Schalker hinter dem FC Bayern München Meister der Herzen wurden, erzielte Ebbe Sand 22 Tore und war maßgeblich am Gewinn des DFB-Pokals beteiligt, den sich die Schalker auch 2002 holten. Die Torjäger-Krone musste er sich damals mit Sergej Barbarez vom Hamburger SV teilen.

Zuletzt hatte Ebbe Sand bis zum Sommer 2019 als Sportdirektor von Bröndby IF gearbeitet. Von diesem dänischen Erstliga-Klub war er 1999 zum FC Schalke 04 gewechselt. (AHa mit dpa)