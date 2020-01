Schalkes Basketballer trennen sich von einem Spieler

Bis zum 31. Januar ist das Basketball-Transferfenster geöffnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der FC Schalke 04 noch einmal auf dem Spielermarkt aktiv wird, liegt bei 100 Prozent.

Hintergrund: Mit Jordan Spencer (25) steht ein Profi ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Der Kaderplatz soll und muss nachbesetzt werden, weil das königsblaue Aufgebot schon vor Spencers Weggang ohnehin auf Kante genäht war.

Beim spannenden 83:82 nach Verlängerung gegen die MLP Academics Heidelberg war Point Guard Spencer noch dabei, steuerte sechs Punkte und einen Assist zum wichtigen Erfolg bei. Unmittelbar nach der Partie setzte sich der Engländer ins Flugzeug und kehrte in seine Heimat zurück. Spencer schließt sich nach Informationen dieser Zeitung künftig einem englischen Basketball-Erstligisten an. Spencer war von den London Lions, für die er bereits im Alter von 17 Jahren in der höchsten Spielklasse auf Korbjagd ging, nach Gelsenkirchen gewechselt.

Ein neuer Spieler ist schon im Anflug

Insgesamt hatten sich die Schalker von Aufbauspieler Spencer mehr erhofft. In die ihm zugedachte Rolle konnte er nur selten hineinschlüpfen, so dass der Klub dem Spieler bei seinem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legte. „Sportlich hat er nicht hundertprozentig das gebracht, was wir von ihm erwartet hatten. Jordan selbst war auch unzufrieden. Wenn ein Spieler nicht mehr glücklich ist, dann bringt das weder ihm noch seinem Verein etwas. Dann ist eine Trennung das Beste“, sagt Schalkes Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert, der zusammen mit Trainer Alexander Osipovitch die Augen nach Zugängen offen hält. „Im Januar gibt es auf dem Transfersektor immer etwas Betrieb. Wir sind dort auch aktiv und stehen mit einem Spieler kurz vor dem Abschluss“, sagt Tobias Steinert.