Schalke. Nach drei Unentschieden in Serie soll gegen den Bonner SC wieder ein Erfolg her. Unterschätzen wird der S04 den Gast aus dem Tabellenkeller nicht.

Es war ein bitteres, sehr bitteres 2:2-Remis, das die U23-Fußballer des FC Schalke 04 in der Regionalliga-Partie am Mittwoch gegen den SC Wiedenbrück erlebten. Zwar konnte die Mannschaft von S04-Trainer Torsten Fröhling mit einem Punkt nach Hause fahren, aber es hatte sich für die Königsblauen nach einer 2:0-Führung wie eine Niederlage angefühlt, denn der Treffer zum Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit.

„Wir werden das auch noch richtig aufarbeiten“, hatte Trainer Torsten Fröhling am Mittwoch nach der Partie gesagt. Ob ihm das in der kurzen Zeit gelungen ist, wird sich am Samstag zeigen. Dann steht für die Schalker Reserve schon die nächste Partie an. Zu Gast ist dann der Bonner SC. Anstoß im Parkstadion ist um 14 Uhr.

Klubs trennen zehn Punkte

Dass das Fröhling-Team die Serie ohne Niederlage auf sechs Spiele ausbauen will, dürfte klar sein. Schließlich rangieren die Gäste aus Bonn derzeit nur auf dem 19. Tabellenplatz, die Königsblauen auf Platz sieben. Außerdem trennen die beiden Klubs zehn Punkte. Die Schalker wollen den Vorsprung natürlich auf 13 ausbauen, denn, obwohl die Serie ohne Niederlagen nicht schlecht klingt, ist es auch eine Serie, in der nur ein Sieg eingefahren wurde, nämlich beim 3:0 gegen die U23 des 1. FC Köln. Zuletzt gab’s drei Unentschieden in Folge.

„Dass uns der späte Ausgleich jetzt zwei Mal in Folge passiert ist, hat auch etwas mit der Konzentration zu tun und mit der Aufgabenverteilung. Das ist eine Sache, die mal passieren kann, aber daran sieht man auch, dass es eine junge Mannschaft ist“, sagt Fröhling, der es tunlichst verhindern will, dass Ähnliches gegen Bonn noch einmal passiert. „Wir sind eine Mannschaft, also überlege auch ich natürlich, ob ich beispielsweise bei den Wechseln besser agieren kann.“

Mannschaft soll sich belohnen

Nach den zwei bitteren Spielausgängen hofft Fröhling, dass sich seine junge motivierte Mannschaft endlich mal wieder belohnt. „Die Jungs müssen noch viel lernen, aber sie wollen auch viel lernen. Sie ackern und tun. Da kann man ihnen keinen Vorwurf machen“, sagt der Schalker U23-Coach vor der Partie mit dem Bonner SC aus dem Tabellenkeller.

Eine einfache Aufgabe wird das für seine Mannschaft aber nicht. Denn „Bonn hat hoch gegen Oberhausen verloren. Die Jungs werden motiviert sein“, warnt Fröhling, der einen robust auftretenden Gast erwartet. Der Schalker Fußball-Lehrer kann sich noch gut an die Partie aus der vergangenen Saison erinnert: „Da haben wir uns in Bonn sehr schwer getan.“ Am Ende dieses hitzigen Spiels gab’s auf beiden Seiten einen Platzverweis und einen hart umkämpften 2:0-Erfolg für die Schalker.

Keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen

„Wir werden keine Mannschaft unterschätzen“, betonte Fröhling. „Wie schwer die Liga ist, das haben wir in den bisherigen Spielen gesehen“, sagt er und erinnert an die Begegnung mit dem Wuppertaler SV. „Die haben bei uns auch einen Sieg mitgenommen.“ Auf die leichte Schulter werde er entsprechend keinen Gegner nehmen.

Personell muss der Schalker Coach wieder auf einige seiner Sportler verzichten. Björn Liebnau, Phil Halbauer, Abdul Fesenmeyer, Joselpho Barnes, Nick Taitague und Torwart Jannick Theißen fehlen verletzt. Hinzu kommt die Gelb-Sperre von Blendi Idrizi.

