Schalker Testsieg gegen BVB: Das sagt U23-Trainer Fimpel

Die Schalker U23-Regionalliga-Mannschaft, das U19-Bundesliga-Team und die U17-Talente, die in der B-Junioren-Bundesliga ungeschlagener Tabellenführer sind, haben die Meisterschafts-Unterbrechung zu Testspielen genutzt. Die königsblaue Reserve kam gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund zu einem 1:0-Erfolg.

U23-Test ohne Zuschauer

Das kleine Revierderby wurde aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Schalkes Offensiv-Talent Kelsey Meisel, der in der Sommerpause aus der U19 nach oben rückte, gelang in der 20. Minute der entscheidende Treffer gegen den Drittligisten BVB.

Schalkes Trainer Jakob Fimpel war mit dem Test-Auftritt seiner Jungs zufrieden. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Aus meiner Sicht haben wir in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht – mit Chancen auf mehr Tore. Dortmund hatte ebenfalls zwei, drei Möglichkeiten zum Ausgleich, die Justin Heekeren gut pariert“, meinte Schalkes Trainer Jakob Fimpel auf knappenschmiede.de.

Mit der Leistung seiner Jungs war der 34-Jährige absolut einverstanden. „In den zweiten 45 Minuten haben wir gut gekämpft und dagegengehalten. Insgesamt ging das Ergebnis in Ordnung. Uns gibt dieses Testspiel-Ergebnis ein gutes Gefühl.“

Schalkes U19 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln

Die Schalker U19, die im Achtelfinale des A-Junioren-DFB-Pokals am 7. Oktober auf den starken West-Rivalen 1. FC Köln trifft, kreuzte mit dem Mülheimer FC 97 die Klingen und unterlag dem Senioren-Team 0:2 (0:2). Beide Treffer für die Mülheimer steuerte Emmanuel Yeboah (33./38.) bei. MFC-Trainer Ahmet Inal, ehemaliger Coach des Gelsenkirchener Landesligisten YEG Hassel, stellte fest: „Das war ein sehr intensives Spiel mit viel Tempo. Für uns war das nochmal ein ganz anderes Level. Es war nicht selbstverständlich, in Schalke 2:0 zu gewinnen.“

Der Schalker Luca Vozar traf gegen die U18 des FC Twente zum 4:1-Endstand. Foto: Martin Möller /Funke Foto Services Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Die von Thomas Bertels angeleitete Schalker U17 feierte im Test gegen den U18-Nachwuchs des niederländischen Erendivisionärs Twente Enschede einen 4:1-Sieg. Fadih Vasic brachte Schalke, das zuletzt in der Liga 5:0 gegen den MSV Duisburg gewonnen hatte, schon nach acht Minuten in Front. U16-Talent Samuel Sackey erhöhte nach 20 Minuten auf 2:0. Vasic stellte kurz vor dem Seitenwechsel auf 3:0 (41.). Kurz darauf gelang Twente das Anschlusstor (42.). Den Schlusspunkt setzte zehn Minuten vor dem Abpfiff Luca Vozar mit einem Schuss in den Winkel.

