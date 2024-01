Schalker Frauen sind mit BVB und VfL Bochum am Start

Gelsenkirchen Durch den Sieg bei Gelsenkirchener Hallenkreismeisterschaft hat sich das S04-Team für den Futsal Hallenpokal in Greven qualifiziert.

Am ersten Februar-Wochenende geht es für die Frauen des FC Schalke 04 in der Halle rund: Die königsblauen Landesliga-Fußballerinnen nehmen am 3. Februar am Futsal Hallenpokal der Frauen 2024 teil. Der ausrichtende Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) freut sich zusammen mit dem ausrichtenden Verein SC Reckenfeld auf 20 Mannschaften, die in der Grevener Rönnehalle um den Titel kämpfen.

Starkes Teilnehmerfeld in Greven

Neben den Frauen des FC Schalke 04 sind im starken Teilnehmerfeld auch Borussia Dortmund (ebenfalls Landesliga) und der aktuelle Regionalliga-West-Tabellenführer VfL Bochum am Start. Noch ist das Teilnehmerfeld nicht ganz komplett. Vier Teams müssen sich noch über Turniere in ihren jeweiligen FLVW-Kreisen für den Futsal Hallenpokal der Frauen qualifizieren.

Schalke trifft auf 1. FFC Recklinghausen

Schalke 04 bekommt es in Gruppe A mit dem 1. FFC Recklinghausen (Regionalliga), BSV Heeren (Landesliga), TuS Wadersloh (Landesliga) und dem Delbrücker SC (Landesliga) zu tun. Richtig gefordert wurde das S04-Team, das sich aus Landesliga- und Bezirksliga-Spielerinnen zusammensetzte, bei der Gelsenkirchener Hallenkreismeisterschaft nicht. Schalke 04 dominierte das Turnier mit vier Siegen und 23:2 Toren überdeutlich. „Wir müssen auf jeden Fall an das Thema Frauen-Fußball rangehen und versuchen, das Ganze im nächsten Jahr aufzuwerten“, sagt Kreisvorsitzender Christian Fischer.

Der Funktionär kann sich einen größeren Rahmen von „rund zehn Mannschaften“ vorstellen. Dafür müsste man den Radius des Einzugsgebietes vergrößern. Bei der Hallenkreismeisterschaft waren mit Schalke 04, Eintracht Erle, Horst 08 und Teutonia Schalke vier Gelsenkirchener Teams am Start. Hinzu kam der VfL Grafenwald, der sich beim Modus „Jeder gegen Jeden“ Platz zwei in der Endabrechnung sicherte.

Fischer: „Die Mädels haben Bock auf Hallen-Fußball“

Fischer: „Den Mädels macht es auf jeden Fall Bock in der Halle zu spielen. Das hat man auch bei uns in Gelsenkirchen wieder gesehen.“ Natürlich hofft Christian Fischer, dass die Schalker Fußballerinnen auch beim Futsal Hallenpokal in Greven eine gute Visitenkarte abgeben. Hier dürften die Resultate allerdings deutlich knapper ausfallen als zuletzt in der Gelsenkirchener Schürenkamp-Halle.

Kreisvorsitzender Christian Fischer überreicht den Hallen-Pokal an Torschützenkönigin Elea Golberg von Schalke 04. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die Vorrunde beim Futsal Hallenpokal 2024 beginnt ab 10 Uhr morgens mit vier Fünfer-Gruppen. Die beiden ersten Mannschaften jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Die Viertelfinale beginnen ab 17:20 Uhr, die Halbfinale sind für 18:05 Uhr angesetzt. Das Endspiel soll um 18:45 Uhr angepfiffen werden.

Wachablösung beim Futsal Hallenpokal

Schon jetzt ist klar, dass es bei Futsal Hallenpokal der Frauen eine Wachablösung geben wird. Der amtierende Titelträger UFC Münster ist als amtierender Deutscher Futsal-Meister für das Regional-Turnier des Westdeutschen Fußball Verbands am 18. Februar in Moers gesetzt. Somit müssen sich die Münsteranerinnen nicht über den Futsal Hallenpokal in Greven qualifizieren. Wer jetzt in Greven die Krone holt, ist ebenfalls beim Regional-Turnier am 18. Februar dabei.

