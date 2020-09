Schalke: Zwei Tore von Lein Tairi reichen der U 16 nicht

Gelsenkirchen. „In der Defensive haben wir oft zu leichtsinnig verteidigt“, sagt Schalkes U-16-Trainer Jakob Fimpel nach der 2:4-Niederlage gegen TSV Havelse.

Eine Woche vor dem Saisonstart in die B-Junioren-Westfalenliga – am kommenden Sonntag (6. September, 10 Uhr) wird die U 17 des FC Iserlohn zu Gast sein – mussten die U-16-Fußballer des FC Schalke 04 eine Niederlage hinnehmen. Sie unterlagen der U 17 des TSV Havelse, die in der B-Junioren-Niedersachsenliga spielt, mit 2:4 (1:2).

Trotz der vom Ergebnis her missglückten Generalprobe hatte Schalkes Trainer Jakob Fimpel auch einige gute Dinge gesehen. „Das war ein sehr guter Test für uns. Beide Mannschaften haben nach Ballgewinn schnell die Tiefe gesucht, wodurch es kaum Verschnaufpausen gab“, sagte er auf knappenschmiede.de.

Dabei sei auch der eine oder andere Ball unnötig verloren gegangen, jedoch habe seine Mannschaft vor allem im Umschaltspiel gute Ansätze gezeigt und so auch das erste Tor erzielt. Lein Tairi brachte die königsblaue U 16 in der neunten Minute mit 1:0 in Führung. Giovanni Nkowa und Enes Kaan Rüzgar hatten die Vorarbeit geleistet.

Lein Tairi trifft mit einem 16-Meter-Schlenzer zum 2:4

In der Folge hatte vor allem einer Stress: Schalkes Schlussmann Faaris Yusufu, der regelmäßig sah, dass sich seine Vorderleute Patzer leisteten. „In der Defensive haben wir oft zu leichtsinnig verteidigt, was Havelse mit vier Gegentreffern bestraft hat“, sagte Jakob Fimpel, der sich nach dem 1:4-Rückstand immerhin noch über ein zweites Tor seines Team freuen durfte. Erneut traf Lein Tairi. Mit einem 16-Meter-Schlenzer gelang dem 15-Jährigen, der von Rot-Weiß Oberhausen nach Gelsenkirchen gekommen ist, kurz vor dem Schlusspfiff das 2:4.

„Nach einer etwas längeren Vorbereitung freuen wir uns sehr auf den Meisterschaftsauftakt am nächsten Sonntag“, sagte Jakob Fimpel.

Tore: 1:0 Lein Tairi (9.), 1:1 (12.), 1:2 (35.), 1:3 (57.), 1:4 (71.), 2:4 Lein Tairi (79.).

FC Schalke 04 U 16: Yusufu - Nkowa, Bollenberg, Barthel, Wollstadt - Assouhoun (41. Chana), Rüger, Grüger, Adigüzel (50. Hadzha) - Tairi (50. Nacu), Rüzgar.