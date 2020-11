Schalke-Werte: Drei Spieler büßen je vier Millionen Euro ein

Gelsenkirchen. Nach der jüngsten Aktualisierung der Werte des Fußball-Portals Transfermarkt sinkt der Gesamtwert des Schalke-Kaders auf 158,45 Millionen Euro.

Das Fußball-Portal Transfermarkt.de hat am Donnerstag die Werte von insgesamt 130 Bundesliga-Spielern aktualisiert. Kein Wunder: Zu den großen Verlierern gehört das Tabellenschlusslicht FC Schalke 04, dessen Bundesliga-Kader nur noch mit einem Wert von 158,45 Millionen Euro notiert wird. Zuvor waren es 171,55 Millionen Euro, macht also ein Minus von 13,1 Millionen Euro.

Verantwortlich für diesen finanziellen nach dem sportlichen Einbruch – bekanntlich 24 Bundesliga-Spiele in Folge ohne Sieg – sind vor allem drei Spieler des FC Schalke 04: Ozan Kabak, Amine Harit und Benjamin Stambouli. Die Marktwerte dieses Trios sind kräftig rasiert geworden, jeweils um vier Millionen Euro. Und das bedeutet für den Franzosen Benjamin Stambouli, dass er im Vergleich zu seiner vergangenen Erhebung nur noch die Hälfte wert ist, nämlich vier Millionen Euro – also sogar acht Millionen Euro weniger als noch vor knapp einem Jahr.

Ein Dortmunder Duo liegt vor sieben Spielern des FC Bayern München Nach der Aktualisierung von Transfermarkt.de gibt es erstmals in der Bundesliga-Historie zwei Spieler mit einem dreistelligen Millionen-Euro-Wert. Beide tragen das Trikot Borussia Dortmunds: Erling Haaland ist von 80 auf 100 Millionen Euro geklettert, Jadon Sancho von 117 auf 100 Millionen Euro gepurzelt. Dahinter folgen in diesem Ranking sieben Spieler des Rekordmeisters FC Bayern München mit zwei ehemaligen Spielern des FC Schalke 04 wie folgt: Serge Gnabry (90 Millionen Euro), Joshua Kimmich (85 Millionen Euro), Alphonso Davies (80 Millionen Euro), Leroy Sané (70 Millionen Euro), David Alaba (65 Millionen Euro), Leon Goretzka und Robert Lewandowski (beide 60 Millionen Euro). Auf 60 Millionen Euro kommt auf dem zehnten Platz dieser Tabelle der erste Nicht-Dortmunder und Nicht-Münchner: Innenverteidiger Dayot Upamecano von RB Leipzig.

Gonçalo Paciência und Benito Raman verschlechtern sich um zwei Millionen Euro

Indes ist der türkische Innenverteidiger Ozan Kabak beim Update von 29 auf 25 Millionen Euro heruntergestuft worden, er ist damit bei Transfermarkt.de aber nach wie vor der wertvollste Schalker Spieler. Seine beste Bewertung hatte Ozan Kabak im März, als er bei 32 Millionen Euro gelegen hatte. Der suspendierte Marokkaner Amine Harit ist von 20 auf 16 Millionen Euro gepurzelt und inzwischen sehr weit weg von den 30 Millionen Euro, die im Dezember des vergangenen Jahres für den 23-jährigen Mittelfeld-Mann notiert worden waren.

Etwas geringer sind die Wertverluste bei drei Stürmern des FC Schalke 04 ausgefallen: Jeweils zwei Millionen Euro haben der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene und zurzeit verletzte Portugiese Gonçalo Paciência (von zehn auf acht Millionen Euro) sowie der Belgier Benito Raman (von acht auf sechs Millionen Euro) verloren.

Ahmed Kutucu sinkt auf einen Wert von 3,5 Millionen Euro

Indes wird Ahmed Kutucu, der bei David Wagner keine Rolle gespielt und auch für den jetzigen Schalker Cheftrainer Manuel Baum kaum Bedeutung hat, nach der neuesten Transfermarkt-Erhebung nur noch mit 3,5 Millionen Euro bewertet. Der 20-jährige Gelsenkirchener hat also 1,9 Millionen Euro und im Vergleich zu seiner bislang besten Bewertung im Dezember des vergangenen Jahres 2,5 Millionen Euro eingebüßt.

Es gibt allerdings nicht nur Schalker Verlierer, sondern auch Gewinner. Um diese allerdings zu finden, ist ein Blick eher ans Tabellenende dieser Marktwerte nötig. Verbessert haben ihre Werte zum Beispiel der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Torwart Frederik Rønnow, den Manuel Baum zur königsblauen Nummer eins bestimmt hat (von 2,4 auf 3,5 Millionen Euro), der von Red Bull Salzburg ausgeliehene Kilian Ludewig (von 750.000 auf 2,5 Millionen Euro) sowie zwei Spieler aus der Schule des Meisterschmiedes der Knappen, von Norbert Elgert.

Kerim Çalhanoğlu, der Kapitän der Schalker U 19, ist 700.000 Euro wert

Mittelfeld-Mann Can Bozdogan kommt auf 2,5 Millionen Euro (vorher 1,5) und Innenverteidiger Ma­lick Thiaw, der seinen Wert verdoppelt hat, auf zwei Millionen Euro. Erstmals notiert wird auch Kerim Çalhanoğlu, der Kapitän des U-19-Teams, der einen Vertrag bis 2024 besitzt und am Samstag (18.30 Uhr) in der Partie bei Borussia Mönchengladbach ein Kandidat für den Kader Manuel Baums sein könnte. Der Wert des 18-Jährigen wird mit 700.000 Euro beziffert.