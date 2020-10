Schalke verliert Jonas Hofmann an den FC Energie Cottbus

Am Samstag beim VfB Homberg noch Kapitän der Schalker U 23: Jonas Hofmann – hier gegen Said Harouz (links).

Gelsenkirchen/Cottbus. Ein Bundesliga-Spiel für Schalke. „Jonas Hofmann verpflichten zu können, freut uns ungemein“, sagt Sebastian König, Cottbus’ Sportlicher Leiter.

Er war in der vergangenen Saison in der Fußball-Regionalliga West eine der herausragenden Kräfte der U-23-Mannschaft des FC Schalke 04. Nun hat Jonas Hofmann trotz eines Vertrages bis 30. Juni 2021 die Knappenschmiede nach vier Einsätzen in dieser Saison verlassen – am vergangenen Samstag beim 2:1-Sieg in Duisburg beim VfB Homberg war er noch mit der Kapitänsbinde aufgelaufen – und trägt künftig das Trikot mit der Nummer 6 beim FC Energie Cottbus, des Tabellensechsten der Regionalliga Nordost.

„Jonas Hofmann verpflichten zu können, freut uns ungemein“, sagt Sebastian König (32), der Sportliche Leiter des FC Energie Cottbus. „Wir waren uns mit Trainer Dirk Lottner einig, dass wir insbesondere für das zentrale Mittelfeld noch einen flexiblen Spieler verpflichten wollten, und sind davon überzeugt, dass wir uns mit Jonas auf dieser wichtigen Position verstärkt haben. Jonas hat seine Qualitäten bereits in der 3. Liga sowie den Regionalligen Bayern und West nachgewiesen und wird unserem Team sofort guttun.“

Bundesliga-Debüt für Schalke am 14. Juni gegen Bayer 04 Leverkusen

Jonas Hofmann, der gebürtige Bamberger, war im Sommer 2019 von den Sportfreunden Lotte nach Gelsenkirchen gewechselt und spielte etwas mehr als ein Jahr lang für die U 23 des FC Schalke 04. In der vergangenen Saison absolvierte der 23-Jährige 22 Pflichtspiele in der Regionalliga West, erzielte dabei einen Treffer und bereitete insgesamt sieben königsblaue Tore vor.

Nicht nur das: Jonas Hofmann feierte auch sein Debüt in der Bundesliga, als er am 14. Juni beim Heimspiel der Königsblauen gegen Bayer 04 Leverkusen in der Schlussphase zwei Minuten lang in der Veltins-Arena auf dem Rasen stand. Drei weitere Male gehörte er dann zum Kader von Cheftrainer David Wagner, kam allerdings nicht mehr zum Einsatz.

„Jonas war in der vergangenen und in dieser Saison eine große Stütze und ein wichtiger Teil unseres Kaders“, sagt Schalkes U-23-Manager Gerald Asamoah auf knappenschmiede.de. „Nach offenen, gemeinsamen Gesprächen haben wir deshalb entschieden, seinem Wunsch nach einer Veränderung nachzukommen. Wir wünschen Jonas für seine neue Aufgabe in Cottbus alles Gute.“ (AHa)