Knappenschmiede Schalke verliert ein U-19-Talent an Eintracht Frankfurt

Gelsenkirchen. Nach drei Knappenschmiede-Jahren wird Moritz Maurer zur neuen Saison zu Eintracht Frankfurt in die A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest wechseln.

In den Planungen für die A-Junioren-Bundesliga 2021/22 wird Moritz Maurer beim FC Schalke 04 keine Rolle mehr spielen. Nach drei Jahren wird der Innenverteidiger die Knappenschmiede verlassen und zur U-19-Mannschaft von Eintracht Frankfurt wechseln, die in der Bundesliga-Staffel Süd/Südwest spielt und in der vergangenen Saison bis zum Corona-Abbruch vier Spiele bestritten hat (ein Sieg, drei Niederlagen).

Auf vier Saisonspiele in dieser Corona-Saison 2020/21 sind auch die Schalker U-19-Fußballer in der Bundesliga-Staffel West gekommen und haben drei Partien gewonnen sowie das Derby gegen Borussia Dortmund mit 2:3 verloren. Dabei hat es Moritz Maurer allerdings nicht ein einziges Mal in den Kader von Cheftrainer Norbert Elgert geschafft.

Elf Startelf-Einsätze in der B-Junioren-Bundesliga 2019/20

Das sah in der Saison zuvor bei den königsblauen B-Junioren anders aus. In der U-17-Mannschaft, die damals von Frank Fahrenhorst trainiert worden ist, hat Moritz Maurer elf Bundesliga-Einsätze absolviert und unter anderem beim grandiosen 4:1-Sieg am 8. Dezember 2019 im Revierderby gegen Borussia Dortmund 80 Minuten durchgespielt.

Einmal hat er sich in der Saison 2019/20 auch in die Torschützenliste eingetragen, und zwar am dritten Spieltag beim 3:0-Erfolg gegen den SV Lippstadt 08.

Moritz Maurer überzeugt Frankfurt im Testspiel gegen Leverkusen

Bei Eintracht Frankfurt hat Moritz Maurer bereits im April in einem Testspiel gegen Bayer 04 Leverkusen überzeugt, das die Mannschaft von Trainer Jürgen Kramny mit 2:4 (0:2) verloren hat. So haben ihn die Hessen jetzt mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2022 ausgestattet. „Moritz Maurer kommt vom FC Schalke 04: Der 18-jährige Innenverteidiger“, ist auf der Internet-Seite des Vereins zu lesen, „wird in der kommenden Saison die U19 von Eintracht Frankfurt verstärken.“

Der gebürtige Grünstädter (Rheinland-Pfalz) hat seine fußballerische Laufbahn beim SV Obersülzen begonnen und dort zwischen 2008 und 2014 gespielt, ehe er in die Jugend des 1. FC Kaiserslautern und zur Saison 2018/19 dann zum FC Schalke 04 gewechselt ist. (AHa)

