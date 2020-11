„Schalke Unser“ versteigert Kalender

Das Schalker Fan-Magazin „Schalke Unser“ hat pünktlich zum 1. Dezember eine außergewöhnliche Auktion gestartet: Die Anhänger versteigern einen der ab sofort im Schalke-Fan-Shop erhältlichen Adventskalender, statten ihn zusätzlich mit besonderen Artikeln aus und spenden die Erlöse an die Hilfsaktion „Help Gelsen“. Die zusätzlichen Inhalte der 24 Türchen stammen von verschiedenen Fan-Organisationen, darunter die Schalker Fan-Initiative, das Schalker Fanprojekt, die Ultras Gelsenkirchen und eben das Schalke Unser.

Gebote für das Adventskalender-Unikat nimmt das Magazin bis Dienstag, 1. Dezember, 19.04 Uhr ausschließlich per E-Mail an post@schalke-unser.de an. Den aktuellen Höchstwert gibt das Schalke Unser laufend auf seiner Internetseite www.schalke-unser.de bekannt.Der Empfänger des Erlöses, die Hilfsaktion „Help Gelsen“, unterstützt Kneipen und Betriebe aus Gelsenkirchen, die vom aktuellen Lockdown betroffen sind. Sie verkauft Jute-Beutel, deren Erlöse den Unternehmen zugutekommen.