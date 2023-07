Schalke U23: Schwitzen in Warnemünde – weitere Testspiele

Gelsenkirchen. Die Profis sind in Mittersill, auch Schalkes U23ist im Trainingslager. Zur Woche in Warnemünde kommen Spiele gegen Regionalligisten.

Jakob Fimpel und sein Team, die Schalker U23, kennen seit Donnerstag ihr Auftaktprogramm in der Fußball-Regionalliga West.

Samstag, 29. Juli, startet die U23 der Königsblauen mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt, und schon innerhalb der ersten fünf Spieltage trifft das auf zwei der Favoriten für diese Saison, Wuppertaler SV (3. Spieltag, 12. August/H) und Alemannia Aachen (5. Spieltag, 26. August/A). In der Vorbereitung schwitzen die Schalker besonders intensiv in der kommenden Woche. Diesmal sind sie in Warnemünde im Trainingslager.

FC Schalke 04 U23: Tests gegen Bremer SV und Greifswalder FC

Trainer Jakob Fimpel ist froh, „alle Jungs zusammen zu haben“. Wobei zuletzt einige Spieler aus dem U23-Kreis im Training und auch beim Testspiel in Bocholt am Donnerstagabend (2:2) „oben“, also bei den Profis, mitgemischt haben – beim Spiel in Bocholt waren es Marouane Balouk, Verthomy Boboy, Malik Talabidi und Kelsey Meisel. Offensivspieler Meisel war in Bocholt in der 87. Spielminute nah dran am dritten Schalker Siegtreffer, sein Schuss landete aber am Pfosten.

In Warnemünde will Fimpel mit seinen Spielern die „Zeit zusammen nutzen. Wir sind dann oft zusammen und, und dann kann man viel erarbeiten.“ Diesmal geht es nicht nach Billerbeck ins Trainingslager, sondern nach Warnemünde: „Eine super Ecke“, sagt Jakob Fimpel. Das Seebad an der Ostsee wirbt mit: „Schiffe und die Bummelmeile am Alten Strom, Backsteingotik und historische Fischerhäuser stehen für das typisch hanseatische Küstenflair“, aber dafür wird der königsblaue Regionalliga-Tross wohl weniger Zeit haben.

Zuletzt hatten die Schalker „Schwere Beine“ – auch das war ein Grund für die 1:3-Testspielniederlage am Mittwoch gegen den Nord-Regionalligisten Hannover 96 U23.

Auf dem Weg nach Warnemünde bestreiten die Schalker am Sonntag (12.30 Uhr) in Bremen ein Testspiel gegen den Regionalligisten Bremer SV und spielen am Samstag, 22. Juli, 13 Uhr, in Admannshagen-Bargeshagen gegen den Greifswalder FC, ebenfalls Regionalligist.

