Schalke U19: 4:0 gegen Oberligist – jetzt letzter Härtetest

Gelsenkirchen Der A-Jugend-Bundesligist bezwingt Kleve klar, Sonntag kommt der SC Verl II. U17 wird Zweiter beim Hallenturnier und testet gegen Viktoria Köln.

Ein letzter Test steht noch an für die U19 des FC Schalke 04, bevor für das Team um Trainer Norbert Elgert die Punktspiele der A-Jugend Bundesliga West weitergehen. In der Liga ist am Sonntag, 4. Februar (11 Uhr), der 1. FC Köln zu Gast im Parkstadion. Zuvor aber, diesen Sonntag (28. Januar, Anstoß 11 Uhr auf Platz 6 in der Knappenschmiede), ist zu einem weiteren Test der Senioren-Westfalenligist SC Verl II, Spitzenreiter der Staffel 1, zu Gast.

Die Schalker ließen ihren Siegen gegen die A-Jugend-Bundesligisten SV Meppen (5:0) und TSG Hoffenheim (4:1) an diesem Donnerstag einen 4:0-Erfolg über die Senioren des 1. FC Kleve aus der Oberliga Niederrhein folgen. Bilal Brusdeilins (10./Foulelfmeter, 28:9 war zweifacher Torschütze, die weiteren Treffer steuerten Jean-Paul Ndiaye (29.) und Vitalie Becker (34.) bei.

„Die Mannschaft hat eine starke Vorstellung abgeliefert. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir sehr souveränen und schnellen Fußball gespielt, sind gut in die Tiefen gekommen und haben die rausgespielten Chancen auch verwertet“, wird S04-Trainer Norbert Elgert zu dieser Partie zitiert. Nach einer stärkeren Phase der Klever nach der Pause verlief die Partie ausgeglichen: „Wir sind auf einem guten Weg“, so Elgert.

Schalkes U17 bestreitet am 18. Februar beim MSV Duisburg das erste Pflichtspiel des Jahres in der B-Jugend-Bundesliga. An diesem Samstag, 27. Januar (11 Uhr, Platz 6 der Knappenschmiede), empfängt das Team um Trainer Thomas Bertels den Mittelrhein-Bundesligisten FC Viktoria Köln zum Testspiel. Am vorigen Wochenende wurden die Schalker beim 29. Wiesbadener Liliencup Zweiter. Nach dem Gruppensieg gewann S04 das Halbfinale gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:0. Im Endspiel unterlagen die Schalker dem VfB Stuttgart mit 2:4.

